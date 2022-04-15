Sivas'ın tarihinden turizmine, kültüründen ekonomisine kadar her şeyin yer aldığı "Sivas'ı keşfet" projesi düzenlenen programla tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas'ın tarihinden turizmine, kültüründen ekonomisine kadar her şeyin yer aldığı "Sivas'ı keşfet" projesi düzenlenen programla tanıtıldı

15.04.2022 18:17

Sivas'ın tarihinden turizmine, kültüründen ekonomisine kadar her şeyin yer aldığı "Sivas'ı keşfet" projesi düzenlenen programla tanıtıldıSİVAS Sivas'ın tarihinden turizmine, kültüründen ekonomisine kadar her şeyin yer aldığı "Sivas'ı keşfet" projesi düzenlenen programla tanıtıldı.

Sivas'ın tarihinden turizmine, kültüründen ekonomisine kadar her şeyin yer aldığı "Sivas'ı keşfet" projesi düzenlenen programla tanıtıldı

SİVAS Sivas'ın tarihinden turizmine, kültüründen ekonomisine kadar her şeyin yer aldığı "Sivas'ı keşfet" projesi düzenlenen programla tanıtıldı.

Muhsin Yazıcıoğlu kültür merkezinde düzenlenen programa Sivas Valisi Salih Ayhan Başta olmak üzere Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, il protokolü, proje paydaşları, ilçe kaymakamları ve vatandaşlar katıldı. Proje dahilinde hazırlanan filmin izletildiği programda halk oyunları gösterileri sergilendi. İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca yaptığı konuşmasında Turizm Haftası etkinlikleri ve turizm faaliyetlerine değindi. Ayrıca büyük emekler sonucunda hazırlanan görsellerin toplandığı visitsivas.com isimli web sitesinin tanıtımı yapıldı.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin konuşmasında illerin ve şehirlerin tanıtımlarının profesyonel şekilde yapılması gerektiğini ifade edip, "İl Özel İdaremizin, Kültür A.Ş ile birlikte tüm ilçelerimizle birlikte 'Sivas'ı keşfet' parolası ile yaptıkları içeriklerin Sivas'ın tanıtımına büyük katkı sağladığına hepimiz şahitlik ediyoruz." Dedi.

Sivas Valisi Salih Ayhan ise konuşmasında "Valilik himayesinde başlattığımız merkez ve tüm ilkelerimizin turizm potansiyelini ortaya koyduğumuz ilimizin adeta dijital arşivi niteliği taşıyan 'Sivas'ı keşfet' projemizin altını özellikle çizmek istiyorum. Bu çok uzun soluklu bir çalışma oldu. Kalabalık bir ekiple tam bir yıldır Sivas'ın tüm sahası tarandı. Videoların yanında binlerce resim havuzu oldu. Hem yaz, hem kış hem de ilkbaharda Sivas'ın coğrafyasının tamamı taranmış oldu. Dünya artık sanal bir Dünya, insanlar buradan besleniyor. Dolayısı ile mutfağının hazırlığını yapmak lazım, iyi hazırlanmak lazım. Bu projeye sahip çıkılmasını özellikle istiyorum." Şeklinde konuştu.

Sivas'ın tarihinden turizmine, kültüründen ekonomisine kadar her şeyin yer aldığı Sivas'ı keşfet projesi düzenlenen programla tanıtıldı
Sivas'ın tarihinden turizmine, kültüründen ekonomisine kadar her şeyin yer aldığı Sivas'ı keşfet projesi düzenlenen programla tanıtıldı
Sivas'ın tarihinden turizmine, kültüründen ekonomisine kadar her şeyin yer aldığı Sivas'ı keşfet projesi düzenlenen programla tanıtıldı

YORUMLAR
500
Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı 50 santimetre ölçüldü Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı 50 santimetre ölçüldü

Hilmi Bilgin, Salih Ayhan, Turizm, Sivas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sivas'ın tarihinden turizmine, kültüründen ekonomisine kadar her şeyin yer aldığı 'Sivas'ı keşfet' projesi düzenlenen programla tanıtıldı - Son Dakika


Son Dakika
18:02 Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu sportif direktörü açıkladı
17:56 Kiev Bölge Polis Müdürü Nebitov: Kiev bölgesinde Rus saldırılarında ölen sivillerin sayısı 900'ü geçti
17:48 Sencer Solakoğlu tarih verdi: Kırmızı ete yüzde 23-24 oranında zam gelecek
17:37 Av tüfeği ile vurularak öldürülmüştü! Uygunsuz görüntüleri internette paylaşılan kadının ailesi şikayetçi oldu
17:30 Gebze'nin TEM Otoyolu'nda zincirleme kazada kamyonetinde sıkışan sürücüyü vatandaşlar kurtardı
17:16 Robert Lewandowski'nin eşinden olay yaratan paylaşım!
17:06 Ramazan ayında içki masasını paylaşıp "Bir iftar yemeği de böyle bitti" dedi, partili istifa etti
17:02 MHK'nin Trabzonspor-Karagümrük maçına akılalmaz atama yapması tartışılıyor
16:41 Son Dakika! TEM'de zincirleme kaza: 9 araç birbirine girdi, 6 yaralı var
16:25 Asgari ücret, açlık sınırının altında kaldı! Açlık sınırı 4 bin 453 TL olarak açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 18:28:58. #1.11#
SON DAKİKA: Sivas'ın tarihinden turizmine, kültüründen ekonomisine kadar her şeyin yer aldığı "Sivas'ı keşfet" projesi düzenlenen programla tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement