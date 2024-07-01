Sivas Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu\'na ziyaret

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Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca ve beraberindekiler Sivas Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nu ziyaret ederek hükümlüler ve çocuklara tatlı ikramında bulundu.

Vakıflar Genel Müdürlüğü himayesinde yer alan Niksarlı Hacı Mehmet Ağa (Ahi Pehlivan) vakfının vakfiyesinde yer alan hayır şartını yerine getirmek üzere, Başsavcı vekili Ahmet Yalçın, Bölge Müdürü Cemal Karaca, Bölge Müdür Yardımcısı Ömer Güvendi ile beraberindeki heyet, Sivas Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nu ziyaret etti.

Ziyarette hükümlülerle sohbet eden heyet, onların sorunlarını ve taleplerini dinleyerek, çözüm önerileri üzerinde değerlendirmelerde bulundu. Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkilileri, toplumun her kesimine yönelik sosyal sorumluluk projelerinin önemini vurgulayarak bu tür etkinliklerin dayanışma ruhunu güçlendirdiğini belirtti. Kreşteki çocuklarla vakit geçirerek onlara çeşitli oyuncaklar hediye eden heyet, çocukların mutluluğuna ortak oldu.

Ziyaret, hem hükümlüler hem de çocuklar için moral kaynağı oldu. - SİVAS