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Sivas'ta Çanakkale Şehitleri anıldı

SİVAS - Sivas'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Sivas'ta, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle kent merkezinde bulunan Yukarı Tekke Garnizon Şehitliği'nde tören düzenlendi. Törene Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fatih Deveci, kurum müdürleri, şehit yakınları, gaziler ve askerler katıldı. Tören, çelenk sunumu, saygı duruşu ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı'yla başladı. Ardından 'Şeref Defteri'ni imzalayan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, yaptığı konuşmada, "Şanlı tarihimizin destansı mücadelelerinden biri olan tüm dünyaya Türk'ün azim ve kararlılığını ispat eden Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü nedeniyle manevi huzurlarınızdayız. Türk milletinin vatanperver duruşu ve milli duygularının doruğa ulaştığı bir kahramanlık Destanı olan 18 Mart 1915 Çanakkale Savaşı Zelil yaşamak yerine bütün mukaddesatı uğruna onurla ve gururla ölmeyi tercih edenlerin zaferi olmuş, Türk tarihinin geleceğini aydınlatmıştır. Engin geçmişimizin şeref sayfalarından ve dönüm nokta biri olan bu zafer yüzyıllar boyu esareti kabul etmemiş bir milletin yeni bir devlet kurmasına kadar uzanan dirilişin başlangıcı azim ve kahramanlığımızın tarihte yerini almış nadide bir sayfasıdır. Vatanı uğruna gözünü kırpmadan ölüme koşanların torunları, bugün de aynı azim ve Kararlılıkla aynı şevkle ve aynı gururla bu kadim toprakları gelecek nesillere emanet etmek üzere sahip çıkmaktadır" ifadelerini kullandı. Konuşmanın ardından şehit mezarlarına karanfil bırakılarak Şehitler Müzesi gezildi.