Sivas'ta genç dağcıların sayısı artıyor - Son Dakika
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Sivas'ta genç dağcıların sayısı artıyor

12.03.2022 13:13

- Sivas'ta genç dağcıların sayısı artıyor Sivas'ta düzenlenen Okullar Arası Spor Tırmanışı İl Birinciliği müsabakasına 200'e yakın öğrencinin katılması sevinçle karşılandı Sivas'ta düzenlenen Okullar Arası Spor Tırmanışı İl Birinciliği müsabakasına 200'e yakın öğrencinin katılması...

- Sivas'ta genç dağcıların sayısı artıyor

Sivas'ta düzenlenen Okullar Arası Spor Tırmanışı İl Birinciliği müsabakasına 200'e yakın öğrencinin katılması sevinçle karşılandı

SİVAS - Sivas'ta düzenlenen Okullar Arası Spor Tırmanışı İl Birinciliği müsabakasına 200'e yakın öğrencinin katılması sevinçle karşılandı.

Yaklaşık 3 yıl önce okul branşlarına dahil edilen Spor Tırmanışı Sivas'ta yoğun ilgi gördü. Türkiye Dağcılık Federasyonu Sivas İl Temsilciliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün katkıları ile sporcu sayısı hedeflenenin üzerine çıktı.

Sivas'ta bugün Cumhuriyet Üniversitesi 15 Temmuz Spor Salonu'nda düzenlenen Türkiye Dağcılık Federasyonu Okullar Arası Spor Tırmanışı İl Birinciliği müsabakalarına 200'e yakın genç sporcu katıldı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Sivas İl Temsilcisi Ahmet Hasdemir spora artan ilginin sevindirici olduğunu belirtip, "Bugün Sivas'ta 200'e yakın sporcunun katılımı ile Sivas Okullar Arası Spor Tırmanışı İl Birinciliği müsabakaları yapılıyor. Bu spor dalı yaklaşık 3 yıl önce okul branşlarına dahil edilen yeni bir spor dalı. Okullarımızın ve gençlerimizin bu spora ilgisi oldukça yüksek. Yüz öğrenci hedeflerken sayımız 200'ü buldu. Bunda öğretmenlerimizin gerçekten büyük katkısı var. Öğrencilerimiz çok hevesli. Antrenman ve müsabakaların yapıldığı bu duvar Cumhuriyet Üniversitemize ait. İlimizde bu sporun gelişmesine katkı veren üniversitemize de teşekkür ediyoruz. Federasyonuma bağlı olarak ilimizde bu sporun yapılması için her türlü desteği vermeye hazırız." Dedi.

Genç sporcular ise tırmanış sporunu sevdiklerini belirterek kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söylediler.

Sivas'ta genç dağcıların sayısı artıyor
Sivas'ta genç dağcıların sayısı artıyor
Sivas'ta genç dağcıların sayısı artıyor

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Türkiye Dağcılık Federasyonu, Cumhuriyet, okullar, Sivas, Yerel, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sivas'ta genç dağcıların sayısı artıyor - Son Dakika


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