Sivas'ta "İş Hayatında Cinsiyet Eşitsizliği" paneli - Son Dakika
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Sivas'ta "İş Hayatında Cinsiyet Eşitsizliği" paneli

11.03.2022 14:32

Sivas'ta "İş Hayatında Cinsiyet Eşitsizliği" paneli Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde "İş Hayatında Cinsiyet Eşitsizliği" konulu panel gerçekleştirildi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde "İş Hayatında Cinsiyet Eşitsizliği" konulu panel gerçekleştirildi .

Sivas'ta "İş Hayatında Cinsiyet Eşitsizliği" paneli

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde "İş Hayatında Cinsiyet Eşitsizliği" konulu panel gerçekleştirildi

SİVAS - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde "İş Hayatında Cinsiyet Eşitsizliği" konulu panel gerçekleştirildi .

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ev sahipliğinde, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, Cumhuriyet Teknokent, SCÜ Sanayi ve Ticaret İş Birliği, Uygulama ve Araştırma Merkezi, SCÜ Sürdürebilirlik Ofisi ve Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin destekleriyle "İş Hayatında Cinsiyet Eşitsizliği" isimli panel gerçekleştirildi. İİBF Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa İİBF Dekanı Prof. Dr. Coşkun Karaca, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program İİBF öğretim üyelerinden Doç. Dr. Şebnem Özdemir'in "Hemen, Şimdi, Daima" başlıklı sunumuyla devam etti.

Sunumun ardından panele geçildi. Panelin moderatörlüğünü İİBF Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mualla Akçadağ yaparken, İİBF Ekonometri Bölümü öğretim üyelerinden İlkay Noyan Yalman ve kadın girişimci Elif Durdu Konukpınar da kadınların iş hayatında karşılaştıkları eşitsizlikleri anlattılar.

Panel öğrencilerin sorularının cevaplanması ve panelistlere plaket verilmesiyle sona erdi.

Sivas'ta İş Hayatında Cinsiyet Eşitsizliği paneli
Sivas'ta İş Hayatında Cinsiyet Eşitsizliği paneli
Sivas'ta İş Hayatında Cinsiyet Eşitsizliği paneli

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İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Cumhuriyet, Sivas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sivas'ta 'İş Hayatında Cinsiyet Eşitsizliği' paneli - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta "İş Hayatında Cinsiyet Eşitsizliği" paneli - Son Dakika
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