Sivas'ta Kolonya Alırken Dikkat! - Son Dakika
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Sivas'ta Kolonya Alırken Dikkat!

Sivas\'ta Kolonya Alırken Dikkat!
05.06.2025 11:45
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Reşat Ateş, kolonya seçiminde 70-80 derece uyarısında bulundu; hijyen ve kaliteye dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Sivas'ta kolonya üretimi ve satışı yapan Reşat Ateş, bayram öncesi uyarılarda bulundu. Ateş, 80 derecenin üzerindeki kolonyaların ciltte tahrişe, 70 derecenin altındaki kolonyalar ise yetersiz dezenfeksiyona neden olabileceğini vurguladı.

Bayramların vazgeçilmezlerinden birisi olan kolonya, farklı çeşitlerde satışa sunuluyor. Bayramda en güzel kokuyu misafirlerine ikram etmek isteyen vatandaşlar, kolonya tercihinde hijyene de dikkat etmesi gerekiyor. Sivas'ta kolonya üretimi ve satışı yapan Reşat Ateş, bayram öncesi kolonya almak isteyen vatandaşlara uyarılarda bulundu. Ateş, değerinin altında satılan kolonyalardan uzak durulması gerektiğini belirterek, 80 derecenin üzerindeki kolonyaların ciltte tahrişe, 70 derecenin altındaki kolonyalar ise yetersiz dezenfeksiyona neden olabileceğini vurguladı.

"Oldukça talep geliyor"

Reşat Ateş, vatandaşların kolonya alırken dikkat etmesi gerektiğini belirterek, "Kolonyalar eski zamanlarda daha çok bayrama yönelik kullanılıyordu. Pandemiden sonra kolonyaların değeri ve önemi biraz daha arttı. Çünkü kolonya, dezenfekte olarak çok daha etkili olduğu için halkımız biraz daha bilinçlendi. Bizim ürettiğimiz kolonyalar, hem parfüm olarak hem de dezenfekte olarak kullanılabiliyor. Dışarıdan oldukça talepler geliyor ve kolonyaları gönderiyoruz. Her kesime hitap ettiğimiz için birçok kolonya türümüz mevcut. Genelde limon kolonyası için 80 derece yeterli oluyor. 80 derece üstünde cilde tahrişlere yol açabilmektedir. Kokulu kolonyalarda ise 70 derece olduğu zaman dezenfekte için yeterli olabiliyor. Renkli kolonyalara, dışarıda satılan seyyar kolonyalara, açıkta satılan ve markasız kolonyalardan uzak durmalıyız. Değerinin altında satılan bir üründen de uzak durmak gerekiyor. Hiç bir kolonya renkli çıkmıyor" dedi.

"Bayram alışverişine çıktım"

Bayram için kolonya alan Allahverdi Çayrak, kolonya alırken dikkat ettiğini belirterek, "Kolonya alırken kokuya dikkat ediyorum. İnsanı rahatsız etmeyecek şekilde ve tahriş etmemesi adına kolonyaları buradan alıyoruz. Kolonyayı hem kendimiz kullanacağız hem de misafirlerimize ikram da bulunacağız. Kurban bayramından dolayı alışverişe çıktım" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sivas'ta Kolonya Alırken Dikkat! - Son Dakika

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