Sivas'ta Leman Dergisine Sert Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Sivas'ta Leman Dergisine Sert Tepki

Sivas\'ta Leman Dergisine Sert Tepki
01.07.2025 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orhan Üngör, Leman dergisinin peygamber karikatürlerine alçakça bir provokasyon dedi.

Sivas Gazeteciler Derneği Başkanı Orhan Üngör, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (Sallallahü teala aleyhi ve sellem)'e yönelik karikatürler yapan Leman dergisine sert tepki gösterdi. Üngör, "Bu ne ifade özgürlüğüdür ne de mizah; bu, Müslümanların kutsalına yapılan alçak bir provokasyondur" dedi.

Leman dergisinde yayımlanan peygamber efendimiz Hz. Muhammed (Sallallahü teala aleyhi ve sellem)ile Hz. Musa (Aleyhisselam)'ı hedef alan karikatürler tepki alarak odak noktası oldu. Sivas Gazeteciler Derneği Başkanı Orhan Üngör söz konusu eylemin özgürlük değil, İslamiyet'i tahkir etmeye yönelik kasıtlı bir provokasyonla ilgili olduğunu ve bunun toplumsal vicdanda derin izler bıraktığını vurguladı. Orhan Üngör, açıklamasında, "Peygamber Efendimizin (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) hayasızca karikatürize edilmesini şiddetle kınıyorum. Yapılan basın özgürlüğü değildir, ifade özgürlüğü değildir. Dini değerlerimizi aşağılayan, Müslümanların vicdanında derin yaralar açan bu tür girişimler provokasyon amaçlıdır. Bu alçaklıktır, haysiyetsizlik, şerefsizliktir, Müslümanları basın özgürlüğü adı altında aşağılamaktır" dedi.

Dini değerlerimize yapılan saldırıyı kınayan ve saldırının sanat diye pazarlanmaya çalışıldığını söyleyen Üngör "Leman isimli sözde derginin başrolünde olduğu rezaletin adı ne mizah olabilir ne de ifade özgürlüğü. Alemlere rahmet olarak gönderilen yegane önderimiz Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (Sallallahü teala aleyhi ve sellem)'i tasvir cüreti sınırları aşmış, milletin canından aziz bildiği kutsalına saldırıya varmıştır. Milyarlarca insanın kutsalına saldırmak marifet, rezilliği sanat diye pazarlamak cesaret sanılıyor. Bu alçak provokasyonu yapanların iyi bilmesi gerekiyor ki, bu aziz millet ifade özgürlüğü kisvesi altında Peygamberine dil uzatılmasını asla sineye çekmez" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Politika, Yerel, Leman, sivas, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sivas'ta Leman Dergisine Sert Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mahalle sakinlerinden kamış isyanı: Bir kaç sene sonra köy kapanır Mahalle sakinlerinden kamış isyanı: Bir kaç sene sonra köy kapanır
AFAD’dan orman yangınlarından etkilenenlere destek AFAD'dan orman yangınlarından etkilenenlere destek
Azerbaycan’da Sputnik ofisine operasyon Yaka paça gözaltına aldılar Azerbaycan'da Sputnik ofisine operasyon! Yaka paça gözaltına aldılar
Trabzonspor’dan Uğurcan Çakır’ın maaşına dev zam Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ın maaşına dev zam
Allan Saint-Maximin, yeni takımına imzayı atıyor Allan Saint-Maximin, yeni takımına imzayı atıyor
Beşiktaş’ın yeni transferi David Jurasek’ten transfer itirafı Beşiktaş'ın yeni transferi David Jurasek'ten transfer itirafı
Borsa İstanbul’dan iki yılın rekoru Borsa İstanbul'dan iki yılın rekoru
Sadık Çiftpınar’ın yeni durağı 1. Lig oldu Sadık Çiftpınar'ın yeni durağı 1. Lig oldu
Seferihisar’da alevler evlere yaklaştı 1 mahalle tahliye edildi Seferihisar'da alevler evlere yaklaştı! 1 mahalle tahliye edildi
İspanya ve Portekiz’de sıcaklık rekoru kırıldı İspanya ve Portekiz'de sıcaklık rekoru kırıldı
Tammy Abraham, Beşiktaş için İstanbul’a geliyor Tammy Abraham, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

15:06
Ümit Özdağ’dan ittifaka yeşil ışık
Ümit Özdağ'dan ittifaka yeşil ışık
14:29
Muhammed Yakut’un ölümüne ilişkin detaylar netleşmeye başladı İşte son sözleri
Muhammed Yakut'un ölümüne ilişkin detaylar netleşmeye başladı! İşte son sözleri
14:27
İsrail Gazze’ye “Masal bitti, Hamas artık tarih oldu“ yazılı bildiriler attı
İsrail Gazze'ye "Masal bitti, Hamas artık tarih oldu" yazılı bildiriler attı
12:59
Bursa’da 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha
Bursa'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha
12:42
81 ile acil kodlu yazı: Tüm hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı
81 ile acil kodlu yazı: Tüm hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı
20:55
Orta yol bulundu Immobile Beşiktaş’a veda ediyor
Orta yol bulundu! Immobile Beşiktaş'a veda ediyor
20:51
BBP’den Perinçek’in açıklamalarına yanıt: İftirayla partimizin ismi ilişkilendiriliyor
BBP'den Perinçek'in açıklamalarına yanıt: İftirayla partimizin ismi ilişkilendiriliyor
20:41
Yılmaz Erdoğan’ın Futbol Sahası Açılışına Ünlü Katılım
Yılmaz Erdoğan'ın Futbol Sahası Açılışına Ünlü Katılım
20:23
Hatay’da orman yangını 1800 kişi tahliye edildi, 60 ev zarar gördü
Hatay'da orman yangını! 1800 kişi tahliye edildi, 60 ev zarar gördü
20:01
Süper Lig devlerine müjde Bu yıldızlar an itibariyle bedava
Süper Lig devlerine müjde! Bu yıldızlar an itibariyle bedava
20:00
2026 NATO zirvesi temmuz ayında Ankara’da yapılacak
2026 NATO zirvesi temmuz ayında Ankara'da yapılacak
19:46
Hakkari’de 4.4 büyüklüğünde deprem
Hakkari'de 4.4 büyüklüğünde deprem
19:45
Alevlerin arasında insanlık dersi: Yangın bölgesinde paylaşılan bir lokma yürekleri ısıttı
Alevlerin arasında insanlık dersi: Yangın bölgesinde paylaşılan bir lokma yürekleri ısıttı
19:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK içinde sabotaj peşinde olanlar var. Sabrımız yanlış anlaşılmasın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK içinde sabotaj peşinde olanlar var. Sabrımız yanlış anlaşılmasın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2025 15:16:06. #7.12#
SON DAKİKA: Sivas'ta Leman Dergisine Sert Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.