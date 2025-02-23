Sivas'ta Yaşlı Çift Kurtarıldı - Son Dakika
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Sivas'ta Yaşlı Çift Kurtarıldı

Sivas\'ta Yaşlı Çift Kurtarıldı

Sivas'ta karla kapanan köy yolunu açan ekipler, yaşlı çifti kurtardı ve sevgiyle karşılandılar.

23.02.2025 18:56
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Sivas'ta yoğun kar yağışı sonrası köyde mahsur kalan yaşlı çiftin yolu İlçe Özel İdare ekiplerince açıldı. Köylerinin yolu açılan yaşlı çift, görevlileri kapıda karşıladı.

Sivas'ta son bir haftada etkili olan yoğun kar yağışı ile birçok yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolları açmak için Sivas İl ve İlçe Özel İdaresi ekipleri çalışmalar yürüttü. Hafik ilçesine bağlı Kızılcaören köyü Kurtini mezrasının yolu da kar nedeniyle kapandı. Köyde yaşayan yaşlı çiftin yolunu açmak için çalışma yürüten Hafik İlçe Özel İdaresi ekipleri, uzun uğraşlar sonucu kapanan yolu açtı. Yaşlı çift, yolu açan görevlileri kapıra karşıladı.

"Ekiplerimiz yaşlı çiftimizin umudu oldu"

Sivas İl Özel İdaresinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hafik İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekiplerimiz, Hafik Tozanlı Bölgesi Kızılcaören köyü Kurtini mezrasında yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yolu açarak, zor şartlarda yalnız yaşayan yaşlı çiftimizin umudu oldu. Kar kış demeden en ücra köşelere kadar ulaşıyor, vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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