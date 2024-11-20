Sivas'ta Yoğun Sis Etkili

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Sivas'ta yoğun sis

SİVAS - Sivas kent merkezi ve Şarkışla ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Sivas'ta sabah saatlerinde termometreler 1 dereceye gösterdi. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kent merkezi ve Şarkışla ilçesinde sis etkili oldu. Şehri esir alan sis görüş mesafesini azalttı. Yer yer 20 metreye kadar düşen görüş mesafesi nedeniyle sürücüler trafikte yavaş ve kontrollü seyretti. Sis ilerleyen saatlerde etkisini azalttı.