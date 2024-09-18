Siverek\'te Park Halindeki Araç Yandı

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Siverek'te Park Halindeki Otomobil Yandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde park halindeki bir otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, ilçeye bağlı Abdalağa Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, kime ait olduğu öğrenilemeyen park halindeki otomobil, bilinmeyen bir nedenle motor kısmında yanmaya başladı. Yangın, kısa sürede aracın her yerine sıçradı. Yangını gören çevredekiler, su hortumlarıyla müdahale etmeye çalıştı. Olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek aracı söndürdü. Ancak otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.