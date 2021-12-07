Üye Girişi
Sivrihisar'a 2021'de 159 bin metrekarelik üst yapı çalışması yapıldı - Son Dakika

Sivrihisar'a 2021'de 159 bin metrekarelik üst yapı çalışması yapıldı

07.12.2021 12:41
Sivrihisar'a 2021'de 159 bin metrekarelik üst yapı çalışması yapıldı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde doğalgaz ve elektrik altyapı çalışmalarının yanı sıra, 2021 yılında toplamda 159 bin metrekarelik üst yapı çalışması yapıldı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde doğalgaz ve elektrik altyapı çalışmalarının yanı sıra, 2021 yılında toplamda 159 bin metrekarelik üst yapı çalışması yapıldı.

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, ilçeye yenilikler getirmeye devam ediyor. Turizmin canlandığı ve daha yaşanılabilir bir Sivrihisar için çalışmalar yürütülürken, doğalgazın getirilmesi, elektriklerin yerin altına alınmasını sağlayan alt yapı çalışmaları tamamlandı. Bu çalışmaların ardından üst yapı çalışmalarına hız veren Başkan Yüzügüllü ve Sivrihisar Belediyesi ekipleri, ilçede büyük değişme imza attı. Sivrihisar Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarda yenilenen caddeler ve sokaklar vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

"159 bin metrekare alanda üst yapı çalışması gerçekleştirildi"

Yapılan açıklamada; Sivrihisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda 35 bin metrekare alanda sıcak asfalt dökümü, 80 bin metrekare alanda kilit taşı döşemesi, 30 bin metrekare alanda begonit taşı döşemesi ve 20 bin metrekare alanda kaldırım tretuvar çalışmaları yapıldığı belirtildi. Bunların yanı sıra, 2 bin 500 metrekare alanda engelliler için kaldırım çalışması yapılırken, bin 500 metrekare alanda ise bisiklet yolu yapıldığı aktarıldı. 2021 yılı genelinde yapılan çalışmalarda toplamda 159 bin metrekare alanda üst yapı çalışması gerçekleştirildiği, devam eden çalışmalarla birlikte yeni yıl itibariyle de Sivrihisar'da üst yapı çalışmaları süreceği ifade edildi. - ESKİŞEHİR

Sivrihisar'a 2021'de 159 bin metrekarelik üst yapı çalışması yapıldı
Sivrihisar'a 2021'de 159 bin metrekarelik üst yapı çalışması yapıldı
Sivrihisar'a 2021'de 159 bin metrekarelik üst yapı çalışması yapıldı
Sivrihisar'a 2021'de 159 bin metrekarelik üst yapı çalışması yapıldı
Sivrihisar'a 2021'de 159 bin metrekarelik üst yapı çalışması yapıldı
Sivrihisar'a 2021'de 159 bin metrekarelik üst yapı çalışması yapıldı

Hamid Yüzügüllü, Sivrihisar, Eskişehir, Doğalgaz, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sivrihisar'a 2021'de 159 bin metrekarelik üst yapı çalışması yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Eski uzman çavuş, eski silah arkadaşlarıyla çatıştı! Jandarmalar eşini ondan korumaya çalışıyordu 13:58 Eski uzman çavuş, eski silah arkadaşlarıyla çatıştı! Jandarmalar eşini ondan korumaya çalışıyordu
Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu! 13:57 Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu! Kulaklarınıza inanamayacaksınız! Cedric Bakambu'nun Galatasaray'dan ne kadar ücret istiyor? 13:54 Kulaklarınıza inanamayacaksınız! Cedric Bakambu'nun Galatasaray'dan ne kadar ücret istiyor? Kızlarını istismar ettiği ses kaydıyla ortaya çıkmıştı! 67,5 yıl hapsi istendi! 13:18 Kızlarını istismar ettiği ses kaydıyla ortaya çıkmıştı! 67,5 yıl hapsi istendi! Antalya'da şiddetli fırtına sonrası dev dalgalar oluştu, uçak seferleri durduruldu 13:05 Antalya'da şiddetli fırtına sonrası dev dalgalar oluştu, uçak seferleri durduruldu Son Dakika: Irak'ın Basra kentinde patlama! İlk değerlendirmelere göre 4 öldü, 20 yaralı var 12:43 Son Dakika: Irak'ın Basra kentinde patlama! İlk değerlendirmelere göre 4 öldü, 20 yaralı var Günlerdir arıyorlardı! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı 12:29 Günlerdir arıyorlardı! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar samimi şekilde görüntülendi 11:13 Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar samimi şekilde görüntülendi

Son Dakika Haberleri
13:58 Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim olasılıkları paylaştı
13:58 Son dakika magazin haberleri
13:56 Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu!
13:55 FIFA'dan İspanyol takımı Malaga'ya "Cenk" yasağı!
13:54 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı
13:53 Kulaklarınıza inanamayacaksınız! Cedric Bakambu'nun Galatasaray'dan ne kadar ücret istiyor?
13:28 Pfizer/BioNTech aşısının üçüncü doz koruma oranı belli oldu
13:23 Acı gerçek otopsi raporuyla ortaya çıktı!
13:23 Anlaşma yapıldı! Henry Onyekuru Galatasaray'a dördüncü kez dönüyor
13:23 Sunucu Saba Tümer yeni yaşına yarı çıplak garsonlarla girdi
Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim olasılıkları paylaştı Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim olasılıkları paylaştı         
13:59
Son dakika magazin haberleri Son dakika magazin haberleri         
13:58
FIFA'dan İspanyol takımı Malaga'ya "Cenk" yasağı! FIFA'dan İspanyol takımı Malaga'ya "Cenk" yasağı!         
13:55
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı         
13:54
Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi         
13:18
Sivas'ta sanayinin tek kadın ustası: Erkeklere taş çıkartıyor Sivas'ta sanayinin tek kadın ustası: Erkeklere taş çıkartıyor         
12:55
Amanos Dağları'ndan paraşütle atlayıp havada ayak bileğine dövme yaptırdı Amanos Dağları'ndan paraşütle atlayıp havada ayak bileğine dövme yaptırdı         
12:42
Sedat Peker'in avukatı tartışmalara son noktayı koydu: Sedat Peker gözaltında değil Sedat Peker'in avukatı tartışmalara son noktayı koydu: Sedat Peker gözaltında değil         
11:41
Kadının çığlıklarına koşan mahalleli, yakaladıkları taciz şüphelisini dövdü Kadının çığlıklarına koşan mahalleli, yakaladıkları taciz şüphelisini dövdü         
11:12
Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı         
10:50
Meksika'da şiddet nedeniyle askerler turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı Meksika'da şiddet nedeniyle askerler turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı         
10:49
48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki! 48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki!         
10:02
Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü         
09:05
Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım         
18:12
Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı         
16:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2021 14:07:58. #1.11#
SON DAKİKA: Sivrihisar'a 2021'de 159 bin metrekarelik üst yapı çalışması yapıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement