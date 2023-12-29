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Sivrihisar Devlet Hastanesi Ek Binası İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika
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Sivrihisar Devlet Hastanesi Ek Binası İnşaatı Devam Ediyor

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yapımı süren 40 Yataklı Sivrihisar Devlet Hastanesi ek binasında incelemeler yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Bildirici, 2025 yılında hastanenin tamamının sağlık hizmetine hazır olacağını belirtti. Yaklaşık 12 bin 500 metrekarelik kapalı alana sahip olacak olan bina, 40-50 yataklı sağlık hizmeti sunacak. Hastanenin zemin katında poliklinikler, yoğun bakım ünitesi ve palyatif bakım ünitesi yer alacak. İkinci katta ise 32 sağlık hizmeti sunulacak servis bulunacak. Sivrihisar halkı, bu hastanenin hizmete girmesiyle daha konforlu ve nitelikli bir sağlık hizmeti alacak.

29.12.2023 - 09:59,
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Sivrihisar Devlet Hastanesi ek binası inşaatı sürüyor

Yaklaşık 12 bin 500 metrekarelik kapalı alana sahip olacak binada ortalama 40-50 yataklı sağlık hizmeti sunulacak

İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Bildirici:

"2025 yılında hastane tümüyle sağlık hizmetine hazır hale gelecek"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yapımı süren 40 Yataklı Sivrihisar Devlet Hastanesi ek binasında incelemeler yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Bildirici, "2025 yılında hastane tümüyle sağlık hizmeti sunmaya hazır hale gelecek" dedi.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Bildirici, inşası devam eden 40 Yataklı Sivrihisar Devlet Hastanesi ek binasında incelemelerde bulundu. Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Bildirici'ye incelemeler esnasında Sivrihisar İlçe Devlet Hastanesi Başhakemi Uzman Dr. Ebru Özden Yılmaz, hastane yönetimi ve inşaat yetkilileri eşlik etti. İl Sağlık Müdürü Bildirici, hastane ek binası inşaatıyla ilgili bilgilendirildi.

"2025 yılında da hastane tümüyle sağlık hizmeti sunmaya hazır hale gelecek"

İncelemeler öncesinde inşaat şantiye alanında açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Bildirici, hastanenin içinde yer alacak bölümler ile ilgili bilgiler verdi. Dr. Öğr. Üyesi Bildirici, 2025 yılında hastanenin tümüyle hizmete gireceğini belirterek, "Sivrihisar ek hizmet binamızın inşaatında bulunuyoruz şu an. İnşaatımız yüzde 20 seviyelerinde. İnşaat yaklaşık 12 bin 500 metrekarelik kapalı alanda olacak. 25 bin metrekarelik bir bahçe içerisinde. Binamız dört katlı. Her katta farklı hizmetleri ifa edeceğiz. Bu hastanede ortalama 40-50 yataklı bir sağlık hizmeti sunacağız. Hastanemizin zemin katında polikliniklerimiz olacak. Bunların yaklaşık 7 tanesi Aile Hekimliği Polikliniği, 5 tanesi Genel Poliklinik hizmeti verecek, 2 tane de Diş Hekimliği Polikliniği olacak. Altı yataklı yoğun bakım ünitesi ve 6 yataklı Palyatif bakım ünitesi olacak. Bir kat yukarıda ise yaklaşık 32 sağlık hizmeti sunacağımız servis olacak. Hastanenin ilk etabını inşallah 2024'ün 6 veya 7'nci ayında bitirmeyi planlıyoruz. İkinci etap inşaat devam edecek. 2025 yılında da hastane tümüyle sağlık hizmeti sunmaya hazır hale gelecek" ifadelerini kullandı.

"Sağlık personeli daha konforlu alanda çalışacak"

Sivrihisar'da yaşayan vatandaşların bu hastanenin hizmete girmesiyle daha sağlıklı ve konforlu bir hizmet alacağını dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Bildirici, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Bu hizmetin Sivrihisar'a sağlık hizmetini zenginleştireceği gün gibi ortada. Bu hastane ile birlikte yataklı servislerin tümü nitelikli yatak haline gelecek. Tüm odalarımızda tuvalet ve banyo olacak. Dolayısıyla daha nitelikli, daha konforlu bir sağlık hizmeti sunacağız. Aynı zamanda vatandaşlara böyle bir sağlık hizmeti sunarken de iyi bir fiziksel mekanda sağlık personeli de çalışma konforuna ulaşacaklar. Burada sadece genel poliklinik hizmetleri verilmeyecek. Aynı zamanda son derece modern bir doğumhane hizmeti de verilecek. Ayrıca yoğun bakım hizmeti olacak. Bir de çok kıymetli olan Sivrihisar ilçemiz için bir Palyatif Bakım Ünitesi de bu hastanede hizmet vermeye başlayacak. En kıymetlisi tabi ki daha konforlu daha kaliteli sağlık hizmeti sunabileceğimiz bir hastanede sağlık personeli daha konforlu alanda çalışacak. Bur da hizmet veren hekim sayısının artmasına vesile olacak. Vatandaşlarımızdan da olumlu tepkiler alacağımızı öngörüyoruz."

İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Bildirici, daha sonra Sivrihisar Devlet Hastanesini de ziyaret etti.

Sivrihisar Devlet Hastanesi Ek Binası İnşaatı Devam Ediyor
Kaynak: İHA
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