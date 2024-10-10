Skyriders\'dan Güvenli Destek

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Eskişehir'de bulunan Skyriders Motosiklet Kulübü, sokakta takip edilip rahatsızlık duyan kadınların ve çocukların en yakın güvenlik gücüne ulaştırılması konusunda destek olacağını açıklayarak örnek bir uygulamaya imza attı.

Skyriders Motosiklet Kulübü, örnek davranış niteliğinde bir uygulamayı hayata geçirdi. Kulüp üyeleri, sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımla, Eskişehir'de dışarda olduğu esnada takip edildiğini, tehdit altında olduğunu ve çevresinden rahatsızlık duyduğunu hisseden kadınlara ve çocuklara destek olacaklarını duyurdu. Yapılan paylaşımlarda, "Eskişehir'de takip, tehdit ve rahatsız edilen tüm kadın ve çocuklar, yeleğinde veya motosikletinde Skyriders logosu bulunan motosikletlileri durdurup yardım isteyebilirler. En yakın güvenlik gücüne ya da ailelerine ulaştırılmalarına yardımcı olacağız" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR