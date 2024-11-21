Skyriders'dan İhtiyaç Sahiplerine Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Skyriders'dan İhtiyaç Sahiplerine Destek

Skyriders\'dan İhtiyaç Sahiplerine Destek

Eskişehir'de Skyriders Motosiklet Kulübü, yardıma muhtaç ailelere erzak ve kıyafet yardımı yaptı.

21.11.2024 10:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiren Skyriders Motosiklet Kulübü üyeleri, yardıma ihtiyacı olan aileleri ziyaret ederek destekte bulundu.

Kulüpü üyeleri, yardıma ihtiyacı olan ailelere destek için bir araya geldi. Eskişehir'in farklı mahallelerinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin evine giden kulüp üyeleri, erzak, kıyafet, alışveriş kartı ve para yardımında bulundu.

Ulaşabildikleri gerçek ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam edeceklerini söyleyen Kulüp Başkanı Ahmet Boz, "Kulübümüzle birlikte ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmaya ve destek olmaya çalışıyoruz. Gerçekten ihtiyaç sahibi olan aileler, kendilerine sağladığımız destek sonrası mutluluk yaşıyor. Genelde çocuklu aileleri seçiyoruz. Çocukların yaşadığı mutluluk da bizleri mutlu ediyor" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Skyriders'dan İhtiyaç Sahiplerine Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:43 Bakan Yerlikaya, DEM Partili Sakık’a konserde açılan İsrail bayrağını sordu Bakan Yerlikaya, DEM Partili Sakık'a konserde açılan İsrail bayrağını sordu
11:06 Asgari ücret anketinde çarpıcı sonuç: Vatandaş 28 bin TL’nin altında bir rakam istemiyor Asgari ücret anketinde çarpıcı sonuç: Vatandaş 28 bin TL'nin altında bir rakam istemiyor
10:24 Soylu’dan muhtarları üzecek yeşil pasaport açıklaması: Türkiye’ye ayrılan miktar belli Soylu'dan muhtarları üzecek yeşil pasaport açıklaması: Türkiye'ye ayrılan miktar belli
10:20 Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı! İşte tüm detaylar
10:11 İzmir’de 3 polis memurunu ağır yaralayan saldırgan bakın kendini nasıl savundu İzmir'de 3 polis memurunu ağır yaralayan saldırgan bakın kendini nasıl savundu
16:19 Eski oryantal Asena’dan samimi açıklamalar: Yıllarca bedenimle anlattım Eski oryantal Asena'dan samimi açıklamalar: Yıllarca bedenimle anlattım
16:18 Paten kayıcısının çarptığı 88 yaşındaki kadın hayatını kaybetti Paten kayıcısının çarptığı 88 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
16:10 Esnafın yüz karası Vatandaşı kandırdı, yetmedi o anları kayda alıp paylaştı Esnafın yüz karası! Vatandaşı kandırdı, yetmedi o anları kayda alıp paylaştı
15:59 Bakan Yerlikaya açıkladı: Türkiye’de ne kadar Suriyeli var Bakan Yerlikaya açıkladı: Türkiye'de ne kadar Suriyeli var?
15:55 Ebrar Karakurt’un yeni takımı belli oldu Ebrar Karakurt'un yeni takımı belli oldu
15:51 İran Cumhurbaşkanı, başkent Tahran’ı taşımayı planlıyor İran Cumhurbaşkanı, başkent Tahran'ı taşımayı planlıyor
15:49 Fenerbahçe’nin kovar gibi gönderdiği Ryan Kent, dünya devine transfer oluyor Fenerbahçe'nin kovar gibi gönderdiği Ryan Kent, dünya devine transfer oluyor
15:45 The Economist’in 2025 kehanet kapağı şifrelerle dolu The Economist'in 2025 kehanet kapağı şifrelerle dolu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 12:05:27. #1.11#
SON DAKİKA: Skyriders'dan İhtiyaç Sahiplerine Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.