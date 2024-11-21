Skyriders\'dan İhtiyaç Sahiplerine Destek

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Eskişehir'de sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiren Skyriders Motosiklet Kulübü üyeleri, yardıma ihtiyacı olan aileleri ziyaret ederek destekte bulundu.

Kulüpü üyeleri, yardıma ihtiyacı olan ailelere destek için bir araya geldi. Eskişehir'in farklı mahallelerinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin evine giden kulüp üyeleri, erzak, kıyafet, alışveriş kartı ve para yardımında bulundu.

Ulaşabildikleri gerçek ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam edeceklerini söyleyen Kulüp Başkanı Ahmet Boz, "Kulübümüzle birlikte ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmaya ve destek olmaya çalışıyoruz. Gerçekten ihtiyaç sahibi olan aileler, kendilerine sağladığımız destek sonrası mutluluk yaşıyor. Genelde çocuklu aileleri seçiyoruz. Çocukların yaşadığı mutluluk da bizleri mutlu ediyor" dedi. - ESKİŞEHİR