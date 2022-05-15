Sma Hastası Başak Bebeğin Annesi: Kampanyada Yüzde 85'e Ulaştık. Kalan Yüzde 15 İçin Başak'ı Kaybetmeyelim - Son Dakika

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde yaşayan Demirkıran ailesinin 18 aylık bebekleri Başak Demirkıran, SMA Tip-1 hastalığı nedeniyle yaşam mücadelesi veriyor. Başak bebeğin annesi Cemile Demirkıran, düzenledikleri yardım kampanyasında yüzde 85 seviyesine ulaştıklarını belirterek, "Kalan yüzde 15 için Başak'ı kaybetmeyelim. Başak'ımız şu anda yürüyemiyor, ağzından beslenemiyor. Kas kaybı olduğu için belki ilerde, Allah korusun bir kalp krizi durumu olacak. Bu durumların yaşanmaması için bir an önce Başak'ın elinden tutalım. Başak'ımızı Zolgensma tedavisine ulaştıralım" dedi.

10 aylıkken SMA Tip-1 teşhisi konan Başak Demirkıran için valilik onayıyla başlatılan yardım kampanyasında şu ana kadar, Başak bebeğin tedavisi gerekli paranın yüzde 85'i toplanabildi. Başak bebeğin annesi Cemile Demirkıran, kalan yüzde 15'lik kısım için destek çağrısı yaptı. Cemile Demirkıran, şunları söyledi:

"KALAN YÜZDE 15 İÇİN BAŞAK'I KAYBETMEYELİM"

"Başak SMA Tip-1 hastası. Şu anda 18 aylık, 7 kilo 400 gram. Maalesef ülkemizde tedavisi yok. Yurt dışındaki Zolgensma tedavisi için şu anda valilik onaylı bir kampanya yürütüyoruz. Kampanyamız, 8 buçuk aylık bir kampanya oldu, çok şükür yüzde 85'e ulaştık. Ama şu an, bu son dönemde bir tıkanma yaşamak istemiyoruz. Çünkü Başak'ın zamanı yok. Başak, bugün yoğun bakımdan çıktı ve bu onuncu yoğun bakım süreci. Daha fazla yoğun bakıma düşmesini istemiyoruz. Daha fazla kas kaybetmesini istemiyoruz. Öncelikle Elazığ bürokratlarından, Elazığ'ımızın saygın iş sahiplerinden destek bekliyoruz ve sonrasında Türkiye genelinden destek istiyoruz. Böyle, bu 20 liralarla, 1 liralarla yüzde 85 olduk. Lütfen sizler de gelin, Başak'ın ellerinden tutun. Kalan yüzde 15 için Başak'ı kaybetmeyelim. Başak'ımız şu anda yürüyemiyor, ağzından beslenemiyor. Kas kaybı olduğu için belki ilerde, Allah korusun bir kalp krizi durumu olacak. Bu durumların yaşanmaması için bir an önce Başak'ın elinden tutalım. Başak'ımızı Zolgensma tedavisine ulaştıralım."