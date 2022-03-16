Soba külü yangın çıkardı - Son Dakika
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Soba külü yangın çıkardı

16.03.2022 21:56

Soba külü yangın çıkardı Yangını söndürmek isterken dumandan etkilendi Kocaeli'nin Darıca ilçesinde dökülen soba külü, yangın çıkardı.

Soba külü yangın çıkardı

Yangını söndürmek isterken dumandan etkilendi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde dökülen soba külü, yangın çıkardı. Yangını söndürmeye çalışan bir vatandaş dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Sırasöğütler Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın 3. katında meydana geldi. Sobanın külünün döküldüğü yerde bulunan odunların tutuşmasıyla birlikte yangın çıktı. Yangını fark ederek söndürmeye çalışan Engin Can K. dumandan etkilendi. Vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen gence ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansa alınan Engin Can. K., tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Soba külü yangın çıkardı
Soba külü yangın çıkardı
Soba külü yangın çıkardı

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Engin Can, İtfaiye, Kocaeli, Yangın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Soba külü yangın çıkardı - Son Dakika


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