Soğan ve Patates Üretim Planlaması Toplantısı - Son Dakika
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Soğan ve Patates Üretim Planlaması Toplantısı

Soğan ve Patates Üretim Planlaması Toplantısı

Eskişehir'de soğan ve patates üretimi için 2025 planlamaları ile destekleme modeli ele alındı.

06.02.2025 16:39
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İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen tarımsal üretim planlama toplantısında, soğan ve patates üretimine yönelik yıllar bazında veriler değerlendirilirken, 2025 yılı üretim sezonuna dair planlamalar ele alındı.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Ergin Toprak başkanlığında önemli bir tarımsal üretim planlama toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, Tarım Havzaları Daire Başkanı Dr. Emre Yeniay, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, kurum yöneticileri, Ziraat Odası başkanları, soğan ve patates üreticileri ile sektör temsilcileri katıldı.

Görüşmelerde özellikle Eskişehir'de soğan ve patates üretimine yönelik yıllar bazında veriler değerlendirilirken, 2025 yılı üretim sezonuna dair planlamalar ele alındı. Çiftçilerin emeklerinin karşılığını alabilmeleri ve sürdürülebilir bir üretim sürecinin sağlanması adına, belirlenen üretim kriterleri doğrultusunda ekim yapılmasının gerekliliğine vurgu yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı Üretim Planlaması kapsamında, yeni destekleme modeli hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı. Bu modelle birlikte, çiftçilerin üretim döneminden önce hangi ürünlere ne kadar destek alacaklarını bilmeleri sağlanarak, plansız ekimden kaynaklanan mağduriyetlerin önüne geçilmesinin hedeflendiği ve planlamaya ve münavebeye uygun olmayan ekimlerin destekleme alamayacağı belirtildi.

Toplantıda ayrıca Türkiye genelinde soğan ve patatese yönelik arz ve talep dengesinin önemi vurgulandı. Aşırı üretimin fiyat dalgalanmalarına, yetersiz üretimin ise piyasada sıkıntıya yol açabileceği belirtilerek, çiftçilerin piyasa şartlarına uygun ve güven veren bir ortamda üretim yapmalarının önem arz ettiği ifade edildi.

Toplantı, üreticilerin karşılaşabileceği sorunlar ve çözüm önerileri üzerine yapılan istişarelerle sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Yerel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Soğan ve Patates Üretim Planlaması Toplantısı - Son Dakika

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