Soğuğa rağmen deve güreşleri nefes kesti - Son Dakika
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Soğuğa rağmen deve güreşleri nefes kesti

13.03.2022 16:55

Soğuğa rağmen deve güreşleri nefes kesti Denizli'de aşırı soğuk havaya rağmen yapılan Buldan deve güreşlerinde büyük heyecan yaşandı.

Soğuğa rağmen deve güreşleri nefes kesti

DENİZLİ - Denizli'de aşırı soğuk havaya rağmen yapılan Buldan deve güreşlerinde büyük heyecan yaşandı. Gelirin Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine bırakılacağı güreşler izleyicilerden tam not aldı.

Soğuk havada yapılan deve güreşine ilgi duyan vatandaşlar, arenaya akın etti. Gerçekleşen yarışmada gelirinin Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine bırakılacağı deve güreşi izleyiciler tarafından ilgi ile izlendi. Aşırı soğukların yaşandığı deve güreşlerinde büyük heyecan yaşandı. Buldan Doğanköy Arenasında birbirinden iddialı güreşleri izleyenler, soğuk havaya rağmen alandan ayrılmadı. Tam bir kış pikniğinin yaşandığı güreşlerde vatandaşlar bir yandan güreşleri izlerken, davul ve zurnanın ahengine kapılanlar uzun süre oyunlar oynadı.

Arenayı dolduran güreş severler Buldan'ın develerinin aynı sıra Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinin en üst klasmanı olan Şampiyonlar Ligi develerini de izleme fırsatı yakaladı. Sök kapaları, çatal kapanları, savdurmaları, makasları, çengel oyunlarını heyecanla takip eden vatandaşlar "Bu yıl güreşlerimiz soğuk havaya rağmen çok güzel oldu. Birbirinden iddialı güreşler izledik. Buldan Deve Güreşi Sevenler Derneğimiz bu güreşlere çok iyi hazırlanmış, kendilerini tebrik ederiz. Ayrıca Buldan'ın gelenek ve göreneklerinden biri olan deve güreşlerini günümüzde de yaşatmaları takdire şayandır" dedi.

Soğuğa rağmen deve güreşleri nefes kesti
Soğuğa rağmen deve güreşleri nefes kesti
Soğuğa rağmen deve güreşleri nefes kesti

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oyunlar, Denizli, Buldan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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