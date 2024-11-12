Soğuk Havada Sıkma Meyve Suları Popüler Oldu

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Eskişehir'de soğuk havaların gelmesiyle birlikte vatandaş bazı hastalıklardan korunmak için sıkma meyve sularına yöneldi.

Soğuk hava etkisini gösterirken vatandaşlar gripten ve nezleden korunmak için çözümü doğal vitamin deposu olan sıkma meyve sularında buldu. Sıkma meyve suları bağışıklığı güçlendirmek için tercih ediliyor. Limonata, nar suyu ve özellikle C vitamini açısından zengin olan portakal suyunun satışları arttı. Bu durum sifon limonata esnafını sevindirirken tüketiciler de sağlıklı bir seçenek olan sıkma meyve sularına rahatlıkla ulaşıyor.

Portakal ve nar suyunun hem lezzetli ve hem de vitamin deposu olduğunu belirten Mehmet Satır, "Satışlarımız havaların soğuması ile oldukça arttı. Hem müşteriler hem de biz mutluyuz. Küçük bardak alan müşteriler tadına doyamayıp ikinci bardağı istiyorlar. Hem lezzetli hem de vitamin deposu açıkçası. Nar suyu damarlardaki kan miktarını arttırıyor ve daha sıcak kalmamızı sağlıyor. Faydaları saymakla bitmiyor. Fiyatlarımız oldukça ucuz her kesime hitap ediyor. Limon, portakal ve nar suyunun fiyatı 20 ila 40 lira arasında değişiyor" dedi. - ESKİŞEHİR