Soğuk Havada Sıkma Meyve Suları Popüler Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Soğuk Havada Sıkma Meyve Suları Popüler Oldu

Soğuk Havada Sıkma Meyve Suları Popüler Oldu

Eskişehir'de soğuk havalarla birlikte sıkma meyve sularına talep arttı; C vitamini zengini portakal suyu tercih ediliyor.

12.11.2024 13:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de soğuk havaların gelmesiyle birlikte vatandaş bazı hastalıklardan korunmak için sıkma meyve sularına yöneldi.

Soğuk hava etkisini gösterirken vatandaşlar gripten ve nezleden korunmak için çözümü doğal vitamin deposu olan sıkma meyve sularında buldu. Sıkma meyve suları bağışıklığı güçlendirmek için tercih ediliyor. Limonata, nar suyu ve özellikle C vitamini açısından zengin olan portakal suyunun satışları arttı. Bu durum sifon limonata esnafını sevindirirken tüketiciler de sağlıklı bir seçenek olan sıkma meyve sularına rahatlıkla ulaşıyor.

Portakal ve nar suyunun hem lezzetli ve hem de vitamin deposu olduğunu belirten Mehmet Satır, "Satışlarımız havaların soğuması ile oldukça arttı. Hem müşteriler hem de biz mutluyuz. Küçük bardak alan müşteriler tadına doyamayıp ikinci bardağı istiyorlar. Hem lezzetli hem de vitamin deposu açıkçası. Nar suyu damarlardaki kan miktarını arttırıyor ve daha sıcak kalmamızı sağlıyor. Faydaları saymakla bitmiyor. Fiyatlarımız oldukça ucuz her kesime hitap ediyor. Limon, portakal ve nar suyunun fiyatı 20 ila 40 lira arasında değişiyor" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Ekonomi, Sağlık, Yerel, Yaşam, Nar, Son Dakika

Son Dakika Yerel Soğuk Havada Sıkma Meyve Suları Popüler Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:52 Esenyurt’ta imam nikahlı eşini, başkasıyla basan adam deliye döndü Esenyurt'ta imam nikahlı eşini, başkasıyla basan adam deliye döndü
14:09 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bu memleketi size dar edeceğiz CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bu memleketi size dar edeceğiz
13:55 İbrahim Yılmaz’ın nasıl dolandırıcılık yaptığını anlattığı anlar gündem oldu İbrahim Yılmaz'ın nasıl dolandırıcılık yaptığını anlattığı anlar gündem oldu
12:24 5 kardeşin can verdiği evde, anne kapı kolunu çıkarıp gitmiş 5 kardeşin can verdiği evde, anne kapı kolunu çıkarıp gitmiş
12:15 Çin’de araç kalabalığın arasına daldı: 35 kişi öldü, 43 kişi yaralandı Çin'de araç kalabalığın arasına daldı: 35 kişi öldü, 43 kişi yaralandı
20:40 Selda Bağcan’ın son hali sevenlerini korkuttu Selda Bağcan'ın son hali sevenlerini korkuttu
20:26 Mehmet Ali Erbil’den dikkat çeken sözler: Bu adamlar bizi öldürürdü Mehmet Ali Erbil'den dikkat çeken sözler: Bu adamlar bizi öldürürdü
20:20 Kızılcık Şerbeti’ne Nilay’ın annesi dahil oluyor Kızılcık Şerbeti'ne Nilay'ın annesi dahil oluyor
20:19 Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarının VAR kayıtları açıklandı Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarının VAR kayıtları açıklandı
20:17 Sokakta para dağıtan fenomen İbrahim Yılmaz, bahis operasyonunda tutuklandı Sokakta para dağıtan fenomen İbrahim Yılmaz, bahis operasyonunda tutuklandı
20:00 Başından vurulan Mutlu Kaya Sibel Can’a ateş püskürdü Başından vurulan Mutlu Kaya Sibel Can'a ateş püskürdü
19:38 Serdar Ortaç: Malta Adası’ndaki otel açılışında oyuna getirildik Serdar Ortaç: Malta Adası'ndaki otel açılışında oyuna getirildik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2024 15:06:30. #1.13#
SON DAKİKA: Soğuk Havada Sıkma Meyve Suları Popüler Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.