Soğuk Suda Antrenman

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Sinoplu sporcular, eksi 1 derecede denize girerek hazırlık yapıyor. Dayanıklılık artırıyorlar.

25.02.2025 13:11
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Haber: Mustafa USTA

(SİNOP)- Sinoplu sporcular Anıl Emir ve Berkan Çelik, antrenörleri Özgür Başer eşliğinde eksi 1 derece hava sıcaklığında denize girerek antrenman yaptı.

Sinop'ta İntercontinental Open Water Swimming yarışmasına hazırlanan Anıl Emir ve Berkan Çelik, antrenörleri Özgür Başer eşliğinde eksi 1 derece hava sıcaklığında denize girdi. Sporcular, ekstrem hava koşullarında yapılan çalışmaların onları daha güçlü ve kararlı kıldığını ifade ederek, ekstrem koşulları kendi yaşam tarzları haline getirdiklerini belirtti.

Antrenör Özgür Başer soğuk suların sporcuların dayanıklılığını artırdığını ve zorlu koşullarda yapılan çalışmaların motivasyonlarını üst seviyeye çıkardığını vurgulayarak, "Böyle ekstrem hava koşullarında yapılan antrenmanlar, sporcularımızı hem fiziksel hem de mental olarak güçlü kılıyor. Ayrıca antrenman esnasında kullandığımız özel cihazlarla anlık olarak sporcu fiziksel ve sağlık verilerini takip edip gelen verilerin analizlerini yaparak çıkan sonuçlara göre sonra ki antrenmanlar için özel antrenman programı yapıyoruz" dedi.

Öte yandan, yapılan antrenman ile ilgili Sinoplu sporcuların kayıtlı olduğu spor kulübünden yapılan açıklamada, "Her iki sporcumuz da yıllardır Uluslararası yarışmalarda birçok derece ve şampiyonluk almışlardır. Her iki sporcumuz da Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin düzenlediği Kıtalararası yüzücü ünvanını almış sporcularımızdır. Önümüzde bulunan yine ülkemizi ve Sinop ilimizi temsil etmek üzere iki zorlu açık su yüzme müsabakalarına katılım sağlamaya hak kazandıkları için bu zorlu süreçte kendilerine ve antrenörlerine başarılar dileriz" denildi.

Kaynak: ANKA

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