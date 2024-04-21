Söğüt ilçesinde başlayan ilaçlama çalışmaları devam ediyor

CHP ve DEM Parti Bayramlaşmasında Hatay ve Van Gelişmeleri Konuşuldu

CHP ve DEM Parti arasındaki bayramlaşmada, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Hatay ve Van'da yaşanan gelişmeler konuşuldu. DEM Parti Genel Başkan Yardımcısı Vezir Coşkun Parlak, 'Türkiye halkları kayyum rejimine, kötü gidişata 'dur' dedi. Van'da da bunu gördük birlikte olunca durdurabiliyoruz' dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ise 'Biz Hatay için bir heyet kuracağız ve oradaki belediyenin çalışmalarını adeta ensesinde nefes alırcasına yakından takip edeceğiz' dedi.