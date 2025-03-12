Söğüt'te Yeni Halı Saha Hizmete Girdi - Son Dakika
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Söğüt'te Yeni Halı Saha Hizmete Girdi

Söğüt\'te Yeni Halı Saha Hizmete Girdi

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, yapımı tamamlanan halı sahanın bu hafta itibariyle hizmete girdiğini duyurdu. Vatandaşlar rezervasyon için belediyenin web sitesini kullanabilecek.

12.03.2025 11:23  Güncelleme: 11:25
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Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, geçtiğimiz günlerde yapımı tamamlanan halı sahanın bu hafta itibariyle hizmet vermeye başladığını duyurdu.

Başkan Durgut, vatandaşların yeni halı sahayı kullanmak için www.sogut.bel.tr/rezervasyon adresinden rezervasyon yapabileceklerini belirtti. Durgut, rezervasyon sürecinde uyulması gereken kuralları açıklayarak, "Rezervasyon saatleri; hafta içi her gün 08.30 - 17.30 arasında. Ödemeler; İBAN yoluyla belirtilen hesaba yapılacak; nakit ödeme kabul edilmeyecek. Rezervasyon iptali ve değişiklik; aynı gün içinde saat 16.00'ya kadar yapılabilecek. Yeni halı sahanın vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görmesini beklediklerini ve spor yapma imkanlarının artırılmasının Söğüt halkına büyük katkı sağlayacak" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Söğüt'te Yeni Halı Saha Hizmete Girdi - Son Dakika

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