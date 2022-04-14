Sokak Hayvanları Bakım Evi Projesi yüzde 90 tamamlandı - Son Dakika
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Sokak Hayvanları Bakım Evi Projesi yüzde 90 tamamlandı

14.04.2022 12:26
Sokak Hayvanları Bakım Evi Projesi yüzde 90 tamamlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Kepez Kirişçiler Mahallesi'ne inşa ettiği Sokak Hayvanları Bakım Evi Projesi'nde inşaat aşaması yüzde 90 oranında tamamlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Kepez Kirişçiler Mahallesi'ne inşa ettiği Sokak Hayvanları Bakım Evi Projesi'nde inşaat aşaması yüzde 90 oranında tamamlandı.

Antalya'da yaşayan sahipsiz sokak hayvanları için Türkiye'nin en modern tesislerinden biri yapılıyor. Bin 312 kedi ve 732 köpek kapasiteli tesisin inşaatı hızla devam ediyor. Proje, geniş barınak ve yaşam alanları, yerden ısıtmalı ve modern soğutma sistemleri ile hayvanlara yuva olacak.

"Tesis kısa sürede tamamlanacak"

Büyükşehir Sokak Hayvanları Bakım Evi Projesi'nde betonarme, alt yapı imalatları tamamlanmış olup inşai ince işler ve çevre düzenleme imalatları devam ediyor. Hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdüren ekipler, tesiste bulunan iklimlendirme sistemlerinde cihaz montajlarını tamamladı. Ayrıca yavrulu anne kafesleri tel çit kapı montajlarına başlayan ekipler, kafes üstü tel çit imalatları da kısa sürede bitirilecek. Proje çerçevesinde yapılan çevre düzenleme zemin kaplama imalatları yoğun çalışması sonucu kısa zamanda tamamlanarak Antalya modern bir Sokak Hayvanları Bakım Evine kavuşmuş olacak. - ANTALYA

Sokak Hayvanları Bakım Evi Projesi yüzde 90 tamamlandı
Sokak Hayvanları Bakım Evi Projesi yüzde 90 tamamlandı
Sokak Hayvanları Bakım Evi Projesi yüzde 90 tamamlandı
Sokak Hayvanları Bakım Evi Projesi yüzde 90 tamamlandı

YORUMLAR
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Sokak Hayvanları, Antalya, Kepez, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sokak Hayvanları Bakım Evi Projesi yüzde 90 tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sokak Hayvanları Bakım Evi Projesi yüzde 90 tamamlandı - Son Dakika
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