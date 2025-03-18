Çanakkale Zaferi 110. Yıldönümü Töreni

Çanakkale Zaferi'nin 110. Yıldönümü Aydın'ın Söke ilçesinde düzenlenen resmi törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı2nda gerçekleşen törene İlçe Kaymakamı Ali Akça, Söke Garnizon Komutanı Piyade Kurmay Albay Abdulkadir Yılmaz, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Söke Cumhuriyet Başsavcısı Yaşar Özkan, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı ve 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Tuğrul Durmaz, Söke Şehit Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneği Başkanı Abdullah Köksal başta olmak üzere protokolün diğer üyeleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunumu gerçekleştirildi. Günün anlam ve önemi ilişkin konuşmaları Söke Garnizon Komutanlığı'ndan Topçu üsteğmen Ali Hakan Bal ve Söke Şehit Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneği Başkanı Abdullah Köksal yaptı.

Törende Sökeli şair Saffet Mantar da günün anlamına ilişkin kendi yazdığı şiiri seslendirdi. - AYDIN