Söke\'de Mehmet Ali Ekener Anaokulu\'nda çocuklara Çocuk Akademisi eğitimi verildi

Aydın'ın Söke ilçesinde, anaokulunda düzenlenen Çocuk Akademisi eğitiminde çocukların gelişim basamaklarından sağlıklı beslenmeye, uyku düzeninden diş sağlığına kadar birçok konuda bilgilendirme yapıldı.

Söke ilçesinde çocukların sağlıklı gelişimlerini desteklemek ve ailelerde farkındalık oluşturmak amacıyla yürütülen eğitim çalışmaları devam ediyor. Söke İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde görev yapan çocuk gelişimcisi Gözde Koyulhisarlı tarafından Mehmet Ali Ekener Anaokulu'nda Çocuk Akademisi eğitimi gerçekleştirildi. Eğitim kapsamında çocukların gelişim basamakları, yaşlarına uygun oyun ve kitap seçimi, tuvalet ve uyku eğitimi, sağlıklı beslenme alışkanlıkları, diş sağlığı, düzenli sağlık muayeneleri ve takipler ile okul öncesi dönemde yapılması gereken aşılar hakkında bilgilendirme yapıldı. Çocukların gelişim süreçlerinde dikkat edilmesi gereken konuların ele alındığı eğitimle, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının desteklenmesi ve ailelerin bilinçlendirilmesi amaçlandı.

Söke İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, çocukların sağlıklı gelişimlerini desteklemek ve ailelerde farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim çalışmalarının devam ettiği belirtildi.