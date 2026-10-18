Söke'de Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerine diyabet ve obeziteden korunma anlatıldı - Son Dakika
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Söke'de Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerine diyabet ve obeziteden korunma anlatıldı

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Söke\'de Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerine diyabet ve obeziteden korunma anlatıldı
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Söke'deki diyetisyen Duygu Başar Özüdoru, Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerine diyabet ve obeziteden korunma ile sağlıklı beslenmeyi anlattı. Eğitimle öğrencilerin sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanması ve hastalıklara karşı farkındalığının artırılması amaçlandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerine diyabet ve obeziteden korunma yolları ile sağlıklı beslenmenin önemi anlatıldı.

Söke ilçesinde sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması ve öğrencilerde sağlık bilincinin artırılması amacıyla eğitim çalışması gerçekleştirildi. Söke İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlıklı Hayat Merkezi'nde görevli diyetisyen Duygu Başar Özüdoru tarafından Söke Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerine diyabet ve obezite konularında eğitim verildi. Eğitim kapsamında öğrencilere sağlıklı beslenmenin önemi, diyabet ve obeziteden korunma yolları hakkında bilgi aktarıldı. Sağlıklı yaşam alışkanlıklarının erken yaşlarda kazanılmasının önemine dikkat çekilen eğitimle, öğrencilerin beslenme konusunda bilinçlenmesi ve hastalıklara karşı farkındalıklarının artırılması amaçlandı. Söke İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, sağlıklı bir gelecek için sağlıklı yaşamı destekleyen eğitim çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: İHA
DiyetisyenEğitimSağlıkYerelSon Dakika

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