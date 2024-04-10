Söke\'de Protokol Bayramlaştı

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Aydın'ın Söke ilçesinde Ramazan Bayramı nedeniyle protokol bayramlaşma töreni ardından ilçe protokolünün bayram ziyaretleri gerçekleştirildi.

Zeytindalı Parkı'nda yapılan protokol bayramlaşma törenine Söke İlçe Kaymakamı Ali Akça, Söke Garnizon Komutan Vekili Korhan Gedizlioğlu, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Emre Mengi, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp başta olmak üzere muhtarlar, kurum, kuruluş, siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı.

Bayramlaşmaya katılan herkesin bayramını kutlayan İlçe Kaymakamı Ali Akça, "Hepimiz nerede o eski bayramlar deriz. Aslında eskiyen bayramlar değil, biz çocukluğumuza olan özlemimizi dile getiririz. Herkese çocukların yüreklerindeki gibi neşeli ve coşku dolu bayramlar dilerim" dedi.

Bayramlaşmanın ardından Söke Hilmi Fırat Huzur Evi'nde yaşlılarla bir araya gelindi. Yaşlıların bayramlarını kutlayıp, gönüllerini alan protokol üyeleri ardından Polis ve Jandarma güvenlik noktası, Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Vatandaşların huzur ve güvenliklerini sağlayan jandarma ve emniyet mensuplarının bayramları kutlandı. - AYDIN