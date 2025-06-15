Söke'deki yangına havadan müdahale yapılıyor

AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesinde zirai alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürerken, yangına 7 helikopter ve 3 uçak ile havdan müdahale ediliyor.

Söke ilçesi Nalbantlar Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında çıkan zirai alan yangınına müdahale sürüyor. Yaklaşık 1,5 saatir süren çalışmalara havdan da yoğun destek veriliyor. Yangının büyümeden kontrol altına alınması için ekipler yoğun çaba sarf ederken, yangına 18 arazöz, 3 su tankeri, 3 dozer ile karadan, 7 helikopter ve 3 uçak ile havadan müdahale ediliyor. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yanı sıra itfaiye ekipleri ve vatandaşların da destek verdiği yangının kısa sürede kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.