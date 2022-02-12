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Sökeli Nilgün öğretmen seracılığa el attı, çilek üretiminde başarıyı yakaladı - Son Dakika

Sökeli Nilgün öğretmen seracılığa el attı, çilek üretiminde başarıyı yakaladı

12.02.2022 13:09
Sökeli Nilgün öğretmen seracılığa el attı, çilek üretiminde başarıyı yakaladı

Aydın'ın Söke ilçesinde çilek üretimine başlayan Nilgün Ünsel, seracılıkta başarıyı yakaladı.

Aydın'ın Söke ilçesinde çilek üretimine başlayan Nilgün Ünsel, seracılıkta başarıyı yakaladı.

16 yıl öğretmenlik hayatının ardından Söke'nin Akçakaya ve Kisir Mahallesi arasında bulunan araziye 1.2 dönümlük modern sera tesisi kuran Nilgün Ünsel, topraksız tarım ile çilek üretimi yapıyor. Sökeli öğretmen Nilgün Ünsel'in kadın girişimciliğe örnek olmanın dışında hedefi Sökelilere organik çileği tattırmak.

Köklü eğitim kurumların öğretmenlik ve yöneticiliğin ardından çok farklı bir alanda girişim yapan Nilgün Ünsel; öğretmenlikten sonra ne yapabileceği konusunda çok düşündüğünü, tarım ve ziraatın gelecek olduğu düşüncesiyle üreticiliğe başladığını ifade etti.

Gerekli araştırmaları yapmalarının ardından katlı sistemlerin yer aldığı topraksız tarımın yapılabileceği serayı kurduklarını belirten Nilgün Ünsel; "Serada kontrollü bir tarım uyguluyoruz. Yani tam organik çilek yetiştiriyoruz. Verim şu an istediğimiz düzeyde. Biz bölgemizde olan pamuk ve zeytin gibi geleneksel ürünlerin dışında olan çilek üreticiliğini seçtik. Çileği iç ve dış pazarı güzel olduğu için seçtik ancak bölgemizdeki üreticilerin de burada alternatif tarımın yapılabileceğini ve çilek gibi ürünlerin de yetiştirilebileceğini görmelerini istedik" dedi.

Sera içinde üç kovan arının da üretimde kendilerine yardımcı olduğunu söyleyen öğretmen seracı Nilgün Ünsel; "Sökelilere organik çileği tattırmak istiyoruz" dedi. Nilgün Öğretmen hedeflerinin büyük olduğunu belirterek, serayı daha da büyümenin dışında; "Neden ilerde bir çilek kurutma tesisi kurmayalım?" dedi.

Bir kadın girişimci olarak kadınlara yönelik tavsiyelerde de bulunan Nilgün Ünsel; "İşin başında bende zorluklar yaşadım. Ama yılmadım. Girişimci olacak kadınlar yılmasınlar, mücadele etsinler ve bilgi sahibi olsunlar. Her alanda olduğu gibi kadınların tarım ve üreticilikte de daha fazla yer alacağına inanıyoruz. Çünkü tarım ve ziraat bu toprakların geleceği" diye konuştu. - AYDIN

Sökeli Nilgün öğretmen seracılığa el attı, çilek üretiminde başarıyı yakaladı
Sökeli Nilgün öğretmen seracılığa el attı, çilek üretiminde başarıyı yakaladı
Sökeli Nilgün öğretmen seracılığa el attı, çilek üretiminde başarıyı yakaladı
Sökeli Nilgün öğretmen seracılığa el attı, çilek üretiminde başarıyı yakaladı
Sökeli Nilgün öğretmen seracılığa el attı, çilek üretiminde başarıyı yakaladı

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Kisir Mahallesi, Öğretmen, Aydın, Tarım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sökeli Nilgün öğretmen seracılığa el attı, çilek üretiminde başarıyı yakaladı - Son Dakika


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