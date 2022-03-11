Solhan'da kar yağışı etkili oldu, 3 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
Üye Girişi

Solhan'da kar yağışı etkili oldu, 3 köy yolu ulaşıma kapandı

11.03.2022 18:55

Solhan'da kar yağışı etkili oldu, 3 köy yolu ulaşıma kapandı Bingöl'ün Solhan ilçesinde kar yağışı etkisini gösterdi, 3 köy yolu ulaşıma kapandı.

Solhan'da kar yağışı etkili oldu, 3 köy yolu ulaşıma kapandı

BİNGÖL - Bingöl'ün Solhan ilçesinde kar yağışı etkisini gösterdi, 3 köy yolu ulaşıma kapandı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Solhan ilçesine kar yağışı etkisini gösterdi. Kar yağışıyla beraber ilçenin büyük bir bölümü beyaza bürünürken, kar kalınlığı yer yer 20 santimetreyi aştı. Kar yağışının ardından ilçeye bağlı Doğuyeli, Arslanbeyli ve Genç tavus köy yolları ulaşıma kapandı. Özel İdare ekiplerinin kapalı olan köy yollarında çalışmalara devam ettiği öğrenildi.

Solhan'da kar yağışı etkili oldu, 3 köy yolu ulaşıma kapandı
Solhan'da kar yağışı etkili oldu, 3 köy yolu ulaşıma kapandı
Solhan'da kar yağışı etkili oldu, 3 köy yolu ulaşıma kapandı

YORUMLAR
500
Karlıova'da yoğun yağışla evler kara gömüldü Karlıova'da yoğun yağışla evler kara gömüldü Karlıova'da belediye ekipleri kar temizliğine devam ediyor Karlıova'da belediye ekipleri kar temizliğine devam ediyor

Bingöl, Solhan, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Solhan'da kar yağışı etkili oldu, 3 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika


Son Dakika
18:38 MHK'den çok konuşulacak yeni kararlar yolda! Hakem Ümit Öztürk'ün de görevine son verilecek
18:34 Yaptırımlara karşı hamle! Rusya, Instagram'ı yasakladı
18:20 Sedef Kabaş'tan cezaevi çıkışı ilk açıklama: Hakaret kastı olmadan bir atasözü kullandım
18:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü
18:12 Ukrayna istihbaratının raporuna göre: Putin, Çernobil'e saldırı talimatı verdi
18:05 Gazetecinin "MHK'ye karşı ne kadar sessiz kalmayı düşünüyorsunuz?" sorusuna Ali Koçtan olay cevap: Bir tokatlamadığım kaldı
18:01 Standart altının kilogramı 948 bin liraya geriledi
17:57 Ali Koç Trabzonspor'u övdü, taraftarlar çıldırdı: Yazıklar olsun
17:03 Ali Koç basın toplantısında konuştu! Gazeteciler uyuyakaldı!
16:43 İflas edenlere destek olmak için kurulan dernek de iflas etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 19:01:44. #1.12#
SON DAKİKA: Solhan'da kar yağışı etkili oldu, 3 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement