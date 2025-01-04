Soma'da İlk Kadın Otobüs Şoförü - Son Dakika
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Soma'da İlk Kadın Otobüs Şoförü

Soma\'da İlk Kadın Otobüs Şoförü

Derda Aktaş, Soma'da özel halk otobüslerinde ilk kadın şoför olarak göreve başladı.

04.01.2025 13:33
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Manisa'nın Soma ilçesinde özel halk otobüslerinde ilk kez bir kadın, şoför olarak kontak çevirdi. Büyük araçlara olan merakı sebebiyle otobüs şoförü olmaya karar verdiğini belirten 38 yaşındaki Derda Aktaş'a Somalı vatandaşlar da destek verdi.

Soma'da toplu ulaşıma kadın eli değdi. 2021 yılından bu yana özel bir rehabilitasyon merkezinde şoförlük yapan Derda Aktaş'ın büyük araçlara olan merakı onu, otobüs ve kamyon ehliyeti almaya yönlendirdi. Aktaş, bunun yanı sıra SRC ve psikoteknik belgelerini de alarak mesleki yeterliliklerini tamamladı. Otobüs şoförlüğüne geçiş sürecini anlatan Aktaş, "Büyük araçlara uzun zamandır merakım vardı. Bu nedenle otobüs ve kamyon ehliyeti aldım. SRC ve psikoteknik belgelerimi de rehabilitasyonda çalıştığım süreçte tamamladım. Soma özel halk otobüslerinde alım ilanını görünce bu alana geçiş yapmaya karar verdim, nasipmiş oldu. Kooperatif Başkanım Emin Kurban ve mesai arkadaşlarım bu süreçte bana çok destek oldu. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim" dedi.

Soma Özel Halk Otobüsleri Başkanı Emin Kurban ise bu adımın hem kooperatif için hem de Soma için örnek teşkil ettiğini belirtti. Kurban, "Kadın şoförümüz Derda Aktaş, işine olan disiplini ve meslek sevgisiyle büyük bir takdir topluyor. Bu uygulama, kadınların ulaşım sektöründe de başarılı olabileceğini somut bir şekilde ortaya koyuyor. Halkımızın da bu yeniliği sıcak karşılaması bizi oldukça mutlu etti" dedi.

Kadın şoför uygulamasını memnuniyetle karşılayan Somalı vatandaşlar da Derda Aktaş'a destek oldu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Soma'da İlk Kadın Otobüs Şoförü - Son Dakika

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