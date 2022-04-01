Son dakika: Başkan Büyükkılıç, 'Kentsel Dayanıklılık Zirvesi'nde yerel yönetimlerin önemini anlattı - Son Dakika
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Son dakika: Başkan Büyükkılıç, 'Kentsel Dayanıklılık Zirvesi'nde yerel yönetimlerin önemini anlattı

01.04.2022 12:19
Son dakika: Başkan Büyükkılıç, 'Kentsel Dayanıklılık Zirvesi'nde yerel yönetimlerin önemini anlattı

Son dakika haberine göre Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Zirvesi'ne telekonferans ile katılarak, 'kentsel dayanıklılık' konusunda yerel yönetimlerin önemini anlattı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Zirvesi'ne telekonferans ile katılarak, 'kentsel dayanıklılık' konusunda yerel yönetimlerin önemini anlattı.

Özel Kalem Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Erengül Bilenser'in sunuculuğunu yaptığı ve Prof. Dr. Ruşen Keleş'in moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in konuk olduğu 'Kentsel Dayanıklılık' konusu ele alındı.

Prof. Dr. Keleş'in 'yerel yönetimlerde yetişmiş, çok önemli işlere imza atmış başkanımız' diyerek söz verilen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, " Erciyes'imizin eteği Kayseri'den sizlere seslenmenin gururunu yaşıyoruz. Özel Kalem Dergisi'ne de daha nice 15'li yıllar diliyoruz" dedi.

Pandemi ve deprem afetlerini örnek gösteren Büyükkılıç, dirençli kentler konusunda yerel yönetimlerin önemini anlatarak, iktisadi, toplumsal, çevresel ve kurumsal boyutu olan kentsel dirençliliği gündeme taşımanın ve gerekli önlemleri alıp, altyapıları oluşturmak gerektiğini vurguladı.

Gerek mekanik, gerek çevresel, gerek ekonomik, gerekse sağlık altyapısı konusunda toplumun huzurunu ve konforunu mutlaka sağlamak gerektiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' felsefesiyle insana, şehre, topluma değer verilmesinin önemine işaret etti.

Önemli ve anlamlı konuyu paylaşmanın sadece şehrin dirençli olmasının yetmeyeceğini, toplumun, ülkenin, hatta dünya insanlığının dirençli olması için gayret gösterilmesinin gerekliliğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Son dakika: Başkan Büyükkılıç, 'Kentsel Dayanıklılık Zirvesi'nde yerel yönetimlerin önemini anlattı
Son dakika: Başkan Büyükkılıç, 'Kentsel Dayanıklılık Zirvesi'nde yerel yönetimlerin önemini anlattı
Son dakika: Başkan Büyükkılıç, 'Kentsel Dayanıklılık Zirvesi'nde yerel yönetimlerin önemini anlattı

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Memduh Büyükkılıç, Yerel Yönetim, Ruşen Keleş, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika: Başkan Büyükkılıç, 'Kentsel Dayanıklılık Zirvesi'nde yerel yönetimlerin önemini anlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Başkan Büyükkılıç, 'Kentsel Dayanıklılık Zirvesi'nde yerel yönetimlerin önemini anlattı - Son Dakika
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