Son dakika... Çatıda mahsur kalan kargayı itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Son dakika... Çatıda mahsur kalan kargayı itfaiye kurtardı

15.04.2022 14:58

Son dakika yerel haberine göre Çatıda mahsur kalan kargayı itfaiye kurtardı Bingöl merkezde bir binanın çatı saçağında ayağı ipe dolanan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı.

Çatıda mahsur kalan kargayı itfaiye kurtardı

BİNGÖL - Bingöl merkezde bir binanın çatı saçağında ayağı ipe dolanan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgilere göre, merkeze bağlı Recep Tayyip Erdoğan Mahallesindeki 5 katlı binanın çatı saçağında bir karga mahsur kaldı. Kargayı gören vatandaşlar durumu Bingöl Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Mahalleye giden ekipler, ayağı ipe dolanan kargayı mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Karganın kurtarılma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Son dakika... Çatıda mahsur kalan kargayı itfaiye kurtardı
Son dakika... Çatıda mahsur kalan kargayı itfaiye kurtardı
Son dakika... Çatıda mahsur kalan kargayı itfaiye kurtardı

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İtfaiye, Bingöl, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika... Çatıda mahsur kalan kargayı itfaiye kurtardı - Son Dakika


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