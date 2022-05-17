Son dakika haber | Özel bireylerin askerlik heyecanı - Son Dakika
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Son dakika haber | Özel bireylerin askerlik heyecanı

17.05.2022 13:12
Son dakika haber | Özel bireylerin askerlik heyecanı

Son dakika yerel haberi: Bitlis'in Tatvan ilçesinde Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde 26 engelli genç için 'Temsili Askerlik Töreni' düzenlendi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde 26 engelli genç için 'Temsili Askerlik Töreni' düzenlendi.

Tatvan'da 10'ncu Tugay Komutanlığı tarafından Engelliler Haftası münasebetiyle 20 yaş ve üzeri engelli vatandaşlar için temsili askerlik töreni düzenlendi. 10'ncu Tugay Komutanlığı bahçesinde düzenlenen törende 26 genç asker olmanın heyecanını yaşadı. Törende askeri kıyafetler giyerek eğitim alan engelli vatandaşlar, yemin töreninin ardından terhis belgeleri aldı.

Ailelerinin de katıldığı törende yemin eden engelliler 1 günlük asker olmanın gururunu yaşadı.

Engelli vatandaşlara ve ailelerine törenin ardından yemekhanede yemek ikram edildi. - BİTLİS

Son dakika haber | Özel bireylerin askerlik heyecanı
Son dakika haber | Özel bireylerin askerlik heyecanı
Son dakika haber | Özel bireylerin askerlik heyecanı
Son dakika haber | Özel bireylerin askerlik heyecanı
Son dakika haber | Özel bireylerin askerlik heyecanı
Son dakika haber | Özel bireylerin askerlik heyecanı
Son dakika haber | Özel bireylerin askerlik heyecanı

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Engelliler Haftası, Engelli, Tatvan, Bitlis, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber | Özel bireylerin askerlik heyecanı - Son Dakika


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