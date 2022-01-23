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Son dakika haber... Polis hem devriye gezdi hem de sokak hayvanlarını beslediler - Son Dakika

Son dakika haber... Polis hem devriye gezdi hem de sokak hayvanlarını beslediler

23.01.2022 16:38

Gelen son dakika haberine göre - (Özel) Polis hem devriye gezdi hem de sokak hayvanlarını beslediler Polisten sokak hayvanları için takdir toplayan davranış Polis olumsuz hava koşullarından dolayı yiyecek bulamayan sokak hayvanlarına mama ve ekmek aldı Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde toplumun huzur ve güvenliği için...

- (Özel) Polis hem devriye gezdi hem de sokak hayvanlarını beslediler

Polisten sokak hayvanları için takdir toplayan davranış

Polis olumsuz hava koşullarından dolayı yiyecek bulamayan sokak hayvanlarına mama ve ekmek aldı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde toplumun huzur ve güvenliği için yaptığı başarılı işler ile takdir toplayan polis ekipleri sokak hayvanları içinde duyarlı bir çalışma gerçekleştirerek herkesin taktirini topladı.

Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçe genelinde devriye gezdikleri esnada sokak hayvanlarının olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çektiklerini görünce duruma kayıtsız kalmadı. Yoğun kar yağışı sonrası beyaza bürünen ilçede polis ekipleri kendi aralarında topladıkları para ile sokak hayvanları için 85 kilo kedi ve köpek maması ile 65 ekmek aldı. Polis ekipleri ardından aldıkları mama ve ekmekleri araçlarına yerleştirerek devriye gezdikleri yerlerde belirli noktalara koydular. Polisin sokak hayvanları için gösterdiği duyarlı davranış özellikle sosyal medyada kullanıcılar tarafından taktir topladı.

Öte yandan, polisin sokak hayvanları için gerçekleştirdikleri faaliyete mahalle ve çarşı bekçileri de destek verdi.

Son dakika haber... Polis hem devriye gezdi hem de sokak hayvanlarını beslediler
Son dakika haber... Polis hem devriye gezdi hem de sokak hayvanlarını beslediler
Son dakika haber... Polis hem devriye gezdi hem de sokak hayvanlarını beslediler

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Sokak Hayvanları, Karahisar, Hisarcık, Polis, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber... Polis hem devriye gezdi hem de sokak hayvanlarını beslediler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Polis hem devriye gezdi hem de sokak hayvanlarını beslediler - Son Dakika
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