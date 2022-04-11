Son dakika haber | Şehit asker dualarla anıldı - Son Dakika
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Son dakika haber | Şehit asker dualarla anıldı

11.04.2022 13:09
Son dakika haber | Şehit asker dualarla anıldı

Son dakika haberi... Samsun'un Alaçam ilçesinde Şehit Piyade Er Zafer Kurnaz, kabri başında dualarla anıldı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde Şehit Piyade Er Zafer Kurnaz, kabri başında dualarla anıldı.

Kayseri'de vatani görevini ifa ederken 11 Nisan 2005 tarihinde nöbeti esnasında arkadaşının silahının kazaen ateş alması sonucu şehit olan Piyade Er Zafer Kurnaz şehadetinin 17. yılında Alaçam ilçesinin Kadıköy Mahallesi'nde kabrinin başında dualarla anıldı. Kadıköy Mahallesi Merkez Cami İmamı Cavit Ceylan hocanın okuduğu Yasin-i Şerif ve duanın ardından program sona erdi.

Şehit Piyade Er Zafer Kurnaz'ın anma programına Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Bafra Şube Başkanı Mümine Ersin, vakfın üyeleri ve şehidin yakınları katıldı. - SAMSUN

Son dakika haber | Şehit asker dualarla anıldı

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Kayseri, Piyade, Samsun, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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