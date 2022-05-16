Son dakika haberi: Akşehir Belediyesi'nden engelli gençlere asker kınası eğlencesi - Son Dakika
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Son dakika haberi: Akşehir Belediyesi'nden engelli gençlere asker kınası eğlencesi

16.05.2022 15:09
Son dakika haberi: Akşehir Belediyesi'nden engelli gençlere asker kınası eğlencesi

Son dakika haberlerine göre Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi; Engelliler Haftası münasebetiyle 1 günlüğüne temsili askerlik yapacak olan engelli gençler için askerlik öncesi asker kınası eğlence programı düzenledi.

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi; Engelliler Haftası münasebetiyle 1 günlüğüne temsili askerlik yapacak olan engelli gençler için askerlik öncesi asker kınası eğlence programı düzenledi.

Akşehir Kızılay Aşevi Düğün Salonunda yapılan eğlenceye aileleri ile birlikte katılan engelli gençler, Akşehir Belediyesi Müzik Grubu tarafından çalınan oyun havaları eşliğinde oynayarak eğlendi. Gecede Akşehir Belediyesi Sıra Yarenleri ekibi de, çeşitli oyunlar sergileyerek katılımcılara keyifli dakikalar geçirtti. Gecenin başında engelli gençler adına ve aileleri adına birer konuşma yapılırken Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da herkesin bir engelli adayı olduğu belirterek, "Önemli olan engelli olmak değil, engel tanımamak ve engelli kardeşlerimizin engellerini kaldırmaktır. Her yıl şehrimizde engelli gençlerimiz için temsili askerlik töreni yaptırılıyor. Biz de bu yıl bu temsili askerlik töreni öncesi bu askerliği unutulmaz kılmak, hatıralarını biraz daha yükseltebilmek için bu asker kınası eğlencesini düzenledik. Hepinize katılımlarınız için teşekkür ediyorum" dedi. Akşehir Kaymakamı İsmail Küreci'de yaptığı konuşmada herkesin büyük hevesle ve istekle gitti askerlik görevini engelli gençlerinde tatması için temsili askerlik yapıldığını, bu organizasyonun da bu işi taçlandırdığını belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti. Gecede etkinliğe katılan protokol üyeleri tarafından engelli gençlere asker kınası yakılırken, etkinlik çalınan oyun havaları eşliğinde aileleri ve engelli gençlerin eğlencesi ile devam etti. - KONYA

Son dakika haberi: Akşehir Belediyesi'nden engelli gençlere asker kınası eğlencesi
Son dakika haberi: Akşehir Belediyesi'nden engelli gençlere asker kınası eğlencesi
Son dakika haberi: Akşehir Belediyesi'nden engelli gençlere asker kınası eğlencesi
Son dakika haberi: Akşehir Belediyesi'nden engelli gençlere asker kınası eğlencesi

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Akşehir, Engelli, Konya, Asker, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi: Akşehir Belediyesi'nden engelli gençlere asker kınası eğlencesi - Son Dakika


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