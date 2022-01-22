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Son dakika haberi | Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu'ndan Sedef Kabaş'a tepki - Son Dakika

Son dakika haberi | Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu'ndan Sedef Kabaş'a tepki

22.01.2022 14:18
Son dakika haberi | Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu'ndan Sedef Kabaş'a tepki

Gelen son dakika haberine göre Gazeteci Sedef Kabaş'ın bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı makamına ağır hakaretlerde bulunmasına tepkiler sürüyor.

Gazeteci Sedef Kabaş'ın bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı makamına ağır hakaretlerde bulunmasına tepkiler sürüyor. Sedef Kabaş'a bir tepki de Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu'ndan geldi.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, bu hakaretin cumhurbaşkanı nezdinde Türk milletine yapıldığını söyledi. Sözen, "Çıktığı bir televizyon programında halkımızın yüzde 52'sinin oylarını alarak cumhurbaşkanı seçilen, ülkemize milyonlarca hizmeti olan, Cumhuriyet tarihimizin en başarılı siyasetçisi ve devlet adamı olan, sadece ülkemizin değil bütün dünya mazlum ve mağdurlarının umudu olan, hepimizin sevgisini kazanan dünya lideri unvanını en çok hak eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ağza alınmayacak hakaretler eden sözde gazeteci Sedef Kabaş'ı binlerce kez kınıyoruz, lanetliyoruz. Bu sözleri sarf eden satılmış sözde gazeteci en hafif tabirle alçaktır, küstahtır. Bu sözleri sarf ederek alçaklık etmiş, küstahlık etmiş, haddini aşmış, terbiyesizlik etmiştir" diye konuştu.

Hakaretlerin bilinçli bir şekilde tasarlanarak, ısmarlama sonucu söyletilmiş sözler olduğunu ifade eden Sözen, "Bu hakaretler Cumhurbaşkanımız nezdinde yüce Türk milleti olarak hepimize yapılmıştır. Bu sözleri söyleyenlerin, bu sözleri söyletenlerin bunun hesabını en ağır şekilde vermelerini bekliyoruz. İnsanlara küfür ve hakaret ederek siyaset yaptığını zannedenler, beyinlerini, kalemlerini, onur ve şereflerini kiraya vermiş zavallılardır. Bunlar Türkiye düşmanları ve Pensilvanya tarafından kalemleri satın alınmış, akılları kiralanmış satılık taşeronlardır. Bunlar hiçbir şekilde Cumhurbaşkanımızın muhatabı değiller, olamazlar. Bunlar bu ülkede yaşayıp gece gündüz ülkesine, devletine ve milletine ihanet içerisinde olan taşeronlardır" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Sedef Kabaş, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi | Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu'ndan Sedef Kabaş'a tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu'ndan Sedef Kabaş'a tepki - Son Dakika
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