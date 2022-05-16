Son dakika haberi... Gönüllü kadınlara "Yangın Güvenliği ve Yangına Müdahale Teknikleri " eğitimi verildi - Son Dakika
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Son dakika haberi... Gönüllü kadınlara "Yangın Güvenliği ve Yangına Müdahale Teknikleri " eğitimi verildi

16.05.2022 17:26
Son dakika haberi... Gönüllü kadınlara "Yangın Güvenliği ve Yangına Müdahale Teknikleri " eğitimi verildi

Son dakika yerel haberine göre Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Eğitim Birimi tarafından Nevşehir Arama Kurtarma Ekibi Psiko Sosyal Destek Grubunda görev alan kadın gönüllülere Yangın Güvenliği ve Yangına Müdahale Teknikleri Eğitimi verildi.

Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Eğitim Birimi tarafından Nevşehir Arama Kurtarma Ekibi Psiko Sosyal Destek Grubunda görev alan kadın gönüllülere Yangın Güvenliği ve Yangına Müdahale Teknikleri Eğitimi verildi.

Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, kamu kurum ve kuruluşları ve STK'lara yönelik düzenlenen eğitim programlarına devam ediyor. Ekipler, son olarak Nevşehir Arama Kurtarma Ekibinde görev alan kadın gönüllülere yönelik Yangın Güvenliği ve Yangına Müdahale Teknikleri Eğitimi verdi. Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Eğitim Birimi görevlilerince ekibe verilen teorik eğitimde afet türleri, afetlerde yangın güvenliği, afetlerde ilkyardım konuları anlatıldı. Uygulama eğitimlerinde ise, kişisel koruyucu donanımlar, yangın söndürme ekipmanları ile afetlerde karşılaşılabilecek yangınlara karşı müdahale yöntemleri uygulamalı olarak gösterildi.

Amaçlarının ihtimal afetlerde gönüllülük esasına dayalı olarak çalışmalara daha profesyonel olarak katılım sağlamak olduğunu ifade eden Nevşehir Arama Kurtarma Ekibi Lideri Hüseyin Çakır, kendilerine bu imkanı sunan Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ve İtfaiye Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti. - NEVŞEHİR

Son dakika haberi... Gönüllü kadınlara Yangın Güvenliği ve Yangına Müdahale Teknikleri eğitimi verildi
Son dakika haberi... Gönüllü kadınlara Yangın Güvenliği ve Yangına Müdahale Teknikleri eğitimi verildi
Son dakika haberi... Gönüllü kadınlara Yangın Güvenliği ve Yangına Müdahale Teknikleri eğitimi verildi
Son dakika haberi... Gönüllü kadınlara Yangın Güvenliği ve Yangına Müdahale Teknikleri eğitimi verildi
Son dakika haberi... Gönüllü kadınlara Yangın Güvenliği ve Yangına Müdahale Teknikleri eğitimi verildi
Son dakika haberi... Gönüllü kadınlara Yangın Güvenliği ve Yangına Müdahale Teknikleri eğitimi verildi

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Arama Kurtarma, Nevşehir, İtfaiye, Yangın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi... Gönüllü kadınlara 'Yangın Güvenliği ve Yangına Müdahale Teknikleri ' eğitimi verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Gönüllü kadınlara "Yangın Güvenliği ve Yangına Müdahale Teknikleri " eğitimi verildi - Son Dakika
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