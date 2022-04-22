Son dakika haberi! İtfaiyeciler iftarda buluştu - Son Dakika

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli, emekli olan çalışma arkadaşlarıyla iftar yemeğinde yeniden bir araya geldi.

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde düzenlenen iftar programında uzun yıllar birbirini görmeyen ve bazılarının ise birbirini hiç tanımadığı bir ortamda bir araya gelen itfaiye camiası "biz bir aileyiz" mesajı verdi. Ezanın okunmasıyla hep birlikte oruçlar açılarak dualar edildi. İftar yemeğinin hemen ardından Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'da programa katılarak itfaiyecilerle bir süre sohbet etti. Başkan Bakkalcıoğlu programda yaptığı konuşmada; "Bu akşam İtfaiyecilik mesleğine yıllarını veren emekli kahramanlarımızın nöbeti devrettikleri yeni itfaiyeci arkadaşları ile buluştuğu iftar sonrasında kahramanlarımızla bir araya gelerek çay içip sohbet ettik. Hepsi birbirinden değerli, canları pahasına, can kurtarmayı kendilerine görev edinmiş kahramanlarımıza özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür ediyorum. Ayağınıza taş değmesin" dedi.

Programa katılan emekli itfaiyeciler de unutulmamanın ve hatırlanmanın verdiği mutlulukla bu anlamlı organizasyon için görevdeki arkadaşlarına teşekkür ettiler. - BİLECİK