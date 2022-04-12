Son dakika haberi | Şehit ailesini unutmadılar - Son Dakika
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Son dakika haberi | Şehit ailesini unutmadılar

12.04.2022 10:44
Son dakika haberi | Şehit ailesini unutmadılar

Edinilen son dakika haberine göre Düzce'nin terörle mücadelede verilen ilk şehidi Ramazan Gel'in ailesini, Düzce Valisi Cevdet Atay, Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ercan Öztürk iftar sonrası ziyaret etti.

Düzce'nin terörle mücadelede verilen ilk şehidi Ramazan Gel'in ailesini, Düzce Valisi Cevdet Atay, Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ercan Öztürk iftar sonrası ziyaret etti.

Düzce'nin ilk terör ile mücadele şehidi olan Ramazan Gel'in ailesi unutulmadı. 12 Aralık 1993 tarihinde terör örgütü PKK'nın Üzümlü karakoluna düzenlediği saldırıda 6 silah arkadaşı ile birlikte şehit düşen Ramazan Gel'in ailesini iftar sonrası ziyaret eden Vali Cevdet Atay, Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ercan Öztürk, aileyle bir süre sohbet etti.

Vali Atay, Gel ailesinin Ramazan ayını da tebrik etti. - DÜZCE

Son dakika haberi | Şehit ailesini unutmadılar
Son dakika haberi | Şehit ailesini unutmadılar
Son dakika haberi | Şehit ailesini unutmadılar

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Ercan öztürk, Terör, Şehit, Düzce, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi | Şehit ailesini unutmadılar - Son Dakika


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