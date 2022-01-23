Son dakika haberi... Şehit kızı Zeynep'e doğum günü sürprizi - Son Dakika

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, eşi Leyla Güngör ile Şehit Polis Memuru Nurettin Ademoğlu'nun kızı Zeynep'in doğum gününü kutladı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi Başkanı Yunus Karaman ve İş İnsanı Sami Kervancıoğlu'nun da yer aldığı ziyarette Zeynep için pasta kesildi. Şehit Nurettin Ademoğlu'nun eşi Feride Ademoğlu ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'e teşekkür etti.

Şehit Nurettin Ademoğlu'nun çocukları Seda Nur, Senanur ve Zeynep ile yakından ilgilenen Başkan Güngör, "Şehit Polis Memuru Nurettin Ademoğlu kardeşimizin emanetlerinden Zeynep kızımızın 10. yaş gününü kutladık. 3 tatlı kız çocuğunu bizlere emanet edip vatan müdafaasında hakka yürüyen kahramanımız her daim milletin duasında, emanetleri de başımızın üzerindedir" ifadelerini kullandı.

Başkan Hayrettin Güngör, 10. yaşını kutlayan Zeynep Ademoğlu'na el işi ahşap oyuncak hediye etti. - KAHRAMANMARAŞ