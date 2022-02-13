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Son dakika haberleri | Malatya'da Jandarma bot timi göreve başladı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Malatya'da Jandarma bot timi göreve başladı

13.02.2022 15:11

Son dakika haberleri... - Malatya'da Jandarma bot timi göreve başladı Malatya'da İl jandarma Komutanlığı tarafından oluşturulan Jandarma Asayiş Bot Timi göreve başladı.

- Malatya'da Jandarma bot timi göreve başladı

MALATYA - Malatya'da İl jandarma Komutanlığı tarafından oluşturulan Jandarma Asayiş Bot Timi göreve başladı.

Botun suya indirilmesi ile birlikte görevine başlayan jandarma timleri Malatya'da artık sularda da kuş uçurmayacak.

Konuyla ilgili olarak İl Jandarma Komutanlığı'nda yapılan açıklamada ise, "Malatya İl Jandarma Komutanlığına tertip edilen Emniyet ve Asayiş Botu Battalgazi Feribot İskelesinden vinç yardımı ile Karakaya baraj gölüne indirilerek, Kale İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesine seyirle getirilmiştir. Asayiş ve Emniyet Botunun test sürüşleri ve kontrolleri yapılmasına müteakip göreve başlamıştır. Malatya İl jandarma Komutanlığınca Karakaya Barajı'nda Elazığ ve Diyarbakır kıyıları da dahil olmak üzere Her türlü kaçakçılık, kaçak avlanma ve işlenen diğer suçlarla müdahale maksadıyla Jandarma Asayiş Botu bot timi görevlendirilmiştir" denildi.

Son dakika haberleri | Malatya'da Jandarma bot timi göreve başladı
Son dakika haberleri | Malatya'da Jandarma bot timi göreve başladı
Son dakika haberleri | Malatya'da Jandarma bot timi göreve başladı

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Malatya, Asayiş, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri | Malatya'da Jandarma bot timi göreve başladı - Son Dakika


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