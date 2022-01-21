Son dakika! Jandarmadan şehit ailesine duygulandıran ziyaret - Son Dakika

Zonguldak'ta jandarma ekipleri şehit ailesini ziyaret ederek Türk Bayrağı hediye etti.

Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesinde yaşayan Şehit Piyade Er Taner Dombaycı'nın ailesi, Jandarma Komutanlığı'nı arayarak Türk Bayrağı istedi. Jandarma Komutanlığı'na bağlı askerler, şehit ailesini ziyaret etti. Duygu dolu anların yaşandığı ziyarette şehit ailesinin Türk Bayrağı talebini de yerine getiren jandarma ekipleri bayrağı aileye teslim etti. Şehit ailesi ise kendilerini ziyaret ederek bayrak talebini yerine getiren jandarmaya teşekkür etti. - ZONGULDAK