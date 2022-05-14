Son dakika! Kaymakam Çelik şehitlik düzenleme çalışmalarını inceledi - Son Dakika
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Son dakika! Kaymakam Çelik şehitlik düzenleme çalışmalarını inceledi

14.05.2022 12:36
Son dakika! Kaymakam Çelik şehitlik düzenleme çalışmalarını inceledi

Gelen son dakika haberine göre Erzincan'ın Tercan İlçe Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Edebük köyünde bulunan şehitliğin devam eden çevre düzenlemesi çalışmalarını yakından inceledi.

Erzincan'ın Tercan İlçe Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Edebük köyünde bulunan şehitliğin devam eden çevre düzenlemesi çalışmalarını yakından inceledi.

Erzincan'ın Tercan ilçesi Edebük köyünde 15 Mayıs 1994 tarihinde teröristlerin hain saldırısında şehit edilen 9 vatandaşın bulunduğu şehitliğin çevre düzenlemesini Kaymakam Musa Kazım Çelik yakından takip ederek incelemelerde bulundu. Cuma namazını köyde kılarak şehitliğe geçen Kaymakam Çelik burada çalışanlardan bilgi aldı ve iyi çalışmalar diledi. Daha sonra şehitlikte İlçe Müftüsü Hekim Şahin tarafından kuranı kerim okunarak dua edildi.

Bu incelemede Kaymakam Çelik'e İlçe bölük komutanı Jandarma Binbaşı Emre Çapan, Emniyet Müdürü Oğuzhan Aykırı, Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amir Vekili Ramazan Bilsel, İlçe Müftüsü Hekim Şahin eşlik etti. - ERZİNCAN

Son dakika! Kaymakam Çelik şehitlik düzenleme çalışmalarını inceledi
Son dakika! Kaymakam Çelik şehitlik düzenleme çalışmalarını inceledi

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Kazım Çelik, Erzincan, Hisarcık, Tercan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika! Kaymakam Çelik şehitlik düzenleme çalışmalarını inceledi - Son Dakika


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