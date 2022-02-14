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Son Dakika | Köy kahvesinde odun ateşinde çay keyfi - Son Dakika

Son Dakika | Köy kahvesinde odun ateşinde çay keyfi

14.02.2022 00:58
Son Dakika | Köy kahvesinde odun ateşinde çay keyfi

Edinilen son dakika haberine göre Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Hasanlar köyündeki bir kahvehanede odun ateşinde hazırlanan çay, tiryakilerine eşsiz bir lezzet sunuyor.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Hasanlar köyündeki bir kahvehanede odun ateşinde hazırlanan çay, tiryakilerine eşsiz bir lezzet sunuyor.

Hasanlar köyünde yaklaşık 22 yıldan beri kahvehane işleten Aziz Işık, artan elektrik ve tüp gaz fiyatlarının yüksekliği ve müşteriye daha güzel çay sunmak amacıyla çay kazanını odunla ısıtma sisteme geçirerek çayı odun ateşinde pişirmeye başladığını söyledi. Işık, "Bir yıldan bu yana müşterilerime gerçek çay lezzetini tattırmak amacıyla odun ateşinde çay pişirmeye başladım. Odun ateşinde demlenen çayın lezzetini tadan müşteriler ikinci çayı istiyor. Köyümüze 4 kilometre uzaklıkta olan ilçemizden ve çevre köylerden çay içmeye kahvehaneme geliyorlar. Çünkü insanlar odun ateşinde iyi demlenmiş sıcak bir çay içmenin keyfini yaşamak istiyor" dedi. - KÜTAHYA

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Hisarcık, Kütahya, Aziz, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son Dakika | Köy kahvesinde odun ateşinde çay keyfi - Son Dakika


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