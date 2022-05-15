Son dakika... Melikgazi'de yeni yatırımlar masaya yatırıldı - Son Dakika
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Son dakika... Melikgazi'de yeni yatırımlar masaya yatırıldı

15.05.2022 13:07
Son dakika... Melikgazi'de yeni yatırımlar masaya yatırıldı

Son dakika yerel haberine göre Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 2022 yılında yapılacak yatırımlar için istişare toplantısı yaptıklarını söyledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 2022 yılında yapılacak yatırımlar için istişare toplantısı yaptıklarını söyledi.

"2022 yılı temel atma ve açılışlar yılı olacak demiştik" diyen Başkan Dr. Palancıoğlu, açıklamasında; " Türkiye'nin en yüksek nüfusuna sahip ilçelerinden birine hizmet ediyoruz. Bunun için iyi bir planlama ve program yapmamız gerekiyor. Söz verdiğimiz gibi çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Açılışlarımız bir bir devam ediyor. Mesai arkadaşlarımızla birlikte 2022 yılında yapacağımız yatırımların ihale ve çalışmaları ile ilgili toplantı yaptık. Belli dönemler içerisinde farklı müdürlüklerimizle birlikte birimlerin ihtiyacı olan çalışmaları yatırım planımıza alıyoruz. Amacımız Melikgazi'mize en iyi şekilde hizmet etmek. Cenab-ı Allah sağlık ve huzur içerisinde ülkemize, ilimize ve ilçemize en iyi şekilde hizmet etmeyi nasip etsin. Melikgazi'mize hizmet için gayretle çalışan ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yeni yatırımlarımız ve çalışmalarımız Melikgazi'mize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Son dakika... Melikgazi'de yeni yatırımlar masaya yatırıldı
Son dakika... Melikgazi'de yeni yatırımlar masaya yatırıldı
Son dakika... Melikgazi'de yeni yatırımlar masaya yatırıldı
Son dakika... Melikgazi'de yeni yatırımlar masaya yatırıldı

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Mustafa Palancıoğlu, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika... Melikgazi'de yeni yatırımlar masaya yatırıldı - Son Dakika


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