Son Dakika | Sultangazi'de coşkulu asker uğurlaması - Son Dakika
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Son Dakika | Sultangazi'de coşkulu asker uğurlaması

11.05.2022 22:53
Son Dakika | Sultangazi'de coşkulu asker uğurlaması

Son dakika yerel haberi... Sultangazi Belediyesi, temsili askerlik görevini yerine getirecek özel bireyler için bir kına gecesi düzenledi.

Sultangazi Belediyesi, temsili askerlik görevini yerine getirecek özel bireyler için bir kına gecesi düzenledi. Geceye eşi Tuba Dursun ile birlikte katılan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Bu özel kardeşlerimiz, temsili askerlik uygulamasıyla vatani görevi yerine getirmenin mutluluğunu tadacaklar. Onları en güzel şekilde uğurlamak, mutluluklarına mutluluk katmak için buradayız" dedi.

Sultangazi Belediyesi, Temsili Askerlik Uygulaması kapsamında vatani görevlerini yerine getirecek olan gençleri özel bir geceyle askere uğurladı. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, bu özel gecede gençleri yalnız bırakmadı. Başkan Dursun, eşi Tuba Dursun ve Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen ile birlikte gençlerin ve ailelerinin mutluluğuna ortak oldu.

Özel Gece duygu dolu anlara sahne oldu

Geceye aileleriyle birlikte katılan gençlerin mutluluğu görülmeye değerdi. Tüm gençlerle özel olarak ilgilenen Başkan Dursun, gençlere tülbentlerini de kendisi taktı ve eşi Tuba Dursun da gençlerin ellerine kınalarını yaktı. Duygularını gizleyemeyen aileler ise, çocuklarının çok güzel bir geceyle askere uğurlandığını belirterek teşekkür etti.

"En özel askerlerimizin mutluluğunu paylaşıyoruz"

Sultangazi Belediyesi olarak hayatın hiçbir alanında engel kabul etmediklerini vurgulayan Başkan Dursun, "Bir kez daha belirtmek isterim ki, engeller esasında zihinlerdeki ön yargılardır. Bu kardeşlerimize gerekli imkanlar verildiğinde üstesinden gelemeyecekleri hiçbir şey yoktur. Bizler bu anlayışla, zihinlerdeki bu yanılsamaları aşmak ve engelleri hep birlikte ortadan kaldırmak amacıyla yoğun gayret gösteriyoruz. Bu akşam da, bu güzel kardeşlerimizin mutluluğunu paylaşmak, onları vatani göreve en güzel şekilde uğurlamak üzere buradayız. Kardeşlerimizin mutluluğu gözlerinden okunuyor. Onlar, bizim en özel askerlerimiz. Bizler de onları böyle mutlu gördükçe daha fazla mutlu oluyoruz. Bu vesileyle, Engelliler Haftası farkındalık olsun diyorum ve tüm engelsiz kardeşlerimi gönülden selamlıyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Son Dakika | Sultangazi'de coşkulu asker uğurlaması
Son Dakika | Sultangazi'de coşkulu asker uğurlaması
Son Dakika | Sultangazi'de coşkulu asker uğurlaması
Son Dakika | Sultangazi'de coşkulu asker uğurlaması
Son Dakika | Sultangazi'de coşkulu asker uğurlaması
Son Dakika | Sultangazi'de coşkulu asker uğurlaması
Son Dakika | Sultangazi'de coşkulu asker uğurlaması

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Abdurrahman Dursun, Tuba Dursun, Sultangazi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son Dakika | Sultangazi'de coşkulu asker uğurlaması - Son Dakika


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