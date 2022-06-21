Son Dakika | Uludağ eteklerinde kaçak yapı operasyonu - Son Dakika
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Son Dakika | Uludağ eteklerinde kaçak yapı operasyonu

21.06.2022 15:00
Son Dakika | Uludağ eteklerinde kaçak yapı operasyonu

Son dakika haberlerine göre Kaçak yapılaşmaya karşı verdiği mücadele ile dikkat çeken Osmangazi Belediyesi, Gökçeören Mahallesi'nde kaçak olarak inşa edilen prefabrik evi yıktı.

Kaçak yapılaşmaya karşı verdiği mücadele ile dikkat çeken Osmangazi Belediyesi, Gökçeören Mahallesi'nde kaçak olarak inşa edilen prefabrik evi yıktı.

İlçenin dört bir yanındaki kaçak yapıları tespit ederek yıkımını gerçekleştiren Osmangazi Belediyesi, Uludağ eteklerinde yer alan Gökçeören Mahallesi'nde kaçak olarak inşa edilen prefabrik evi yıktı. Ruhsatsız olduğu belirlenip hakkında yıkım kararı alınan yapının yıkımı için sabah erken saatlerde mahalleye giden Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, prefabrik evi iş makinesi ile yıktı. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yıkımlarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyarırken, kaçağa asla izin vermeyeceklerini vurguladı. - BURSA

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Kaynak: İHA

Osmangazi Belediyesi, Uludağ, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son Dakika | Uludağ eteklerinde kaçak yapı operasyonu - Son Dakika

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