Son dakika yerel: Antalya'da şehit ve gazilerin kabirlerinde temizlik ve bakım yapıldı - Son Dakika
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Son dakika yerel: Antalya'da şehit ve gazilerin kabirlerinde temizlik ve bakım yapıldı

16.04.2022 17:01
Son dakika yerel: Antalya'da şehit ve gazilerin kabirlerinde temizlik ve bakım yapıldı

Son dakika haberleri... Antalya'da şehit ve gazilerin 14-20 Nisan Şehitler haftasında kabirlerinde temizlik ve bakımı yapıldı.

Antalya'da şehit ve gazilerin 14-20 Nisan Şehitler haftasında kabirlerinde temizlik ve bakımı yapıldı.

Antalya il Jandarma Komutanlığına bağlı Gündoğmuş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Senir Mahallesinde bulunan Şehit Hüseyin Yıldız'ın ve Karaisa Mahallesinde bulunan Şehit Recep Bütüner ile Kore Gazisi Hüseyin Altıner'in kabirlerinde 14-20 Nisan Şehitler haftasında temizlik ve bakımı yapıldı. - ANTALYA

Son dakika yerel: Antalya'da şehit ve gazilerin kabirlerinde temizlik ve bakım yapıldı
Son dakika yerel: Antalya'da şehit ve gazilerin kabirlerinde temizlik ve bakım yapıldı
Son dakika yerel: Antalya'da şehit ve gazilerin kabirlerinde temizlik ve bakım yapıldı

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Hüseyin Yıldız, Antalya, Nisan, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika yerel: Antalya'da şehit ve gazilerin kabirlerinde temizlik ve bakım yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika yerel: Antalya'da şehit ve gazilerin kabirlerinde temizlik ve bakım yapıldı - Son Dakika
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